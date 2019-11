/INFOGRAFIKA/ Dvacet tři šťastných. Pěkných pár zklamaných. Tak už to bývá, když se tvoří výběr na velký fotbalový turnaj. Trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý na začátku června vyřkne jména, která pojedou na mistrovství Evropy. I ta, která dostanou červenou kartu.

Utkání kvalifikace na EURO 2020 mezi Českou republikou a Kosovem | Foto: Deník / Veronika Zimová

„Je to poměrně daleko,“ řekl kouč po nedělní prohře v Sofii. Češi podlehli Bulharsku v posledním utkání kvalifikace 0:1 a nehráli dobře. Také tento přešlap bude mít vliv na to, kteří borci odjedou na šampionát. „Dostali jsme jasnou informaci,“ pronesl trenér. To zní jako výstraha, rozhodně to tak má být.