Slávistický obránce Michal Frydrych si v úterý v Barceloně odbyl premiéru ve skupině Ligy mistrů a pomohl k nečekané remíze 0:0. Devětadvacetiletý fotbalista bral zápas na stadionu Camp Nou jako splněný sen a hodně si oddechl, když po jeho zaváhání domácí kapitán Lionel Messi trefil břevno.

Lionel Messi v obklopení hráčů Slavie, v popředí je Michal Frydrych, vpravo Ondřej Kúdela.

"Už odmala jsem měl sen zahrát si Ligu mistrů. Mohl jsem stát na hřišti, poslouchat hymnu. Dá se říct, že jsem na to čekal celý život a jsem moc rád, že se mi to mohlo splnit," řekl novinářům Frydrych, kterého do základní sestavy posunulo vážné zranění Davida Hovorky. "Strach jsem určitě neměl. Kde jinde si zahrát než na Barceloně? Když už to má přijít, tak ať to stojí za to," dodal slávistický stoper.