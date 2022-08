O šancích Plzně, povinnostech domácího vysílatele i Premier League v rozhovoru pro Deník vypráví Dušan Mendel, šéf Nova Sport.

Ještě před pár týdny jste asi moc nedoufali, že byste teď řešili Ligu mistrů. Mám pravdu?

Je to tak. Plzni jsme od začátku drželi palce, ale předkola jsou záludná. Naštěstí se Plzeň dostala mezi nasazené týmy a los k ní byl příznivý. Nechci, aby to vyznělo, že tím její úspěch snižuji. Naopak. Teď všichni tušíme, že má velkou šanci.

Co by to pro vás znamenalo, kdyby svěřenci kouče Bílka postoupili do základní skupiny?

Zvýšení zájmu o Ligu mistrů. Když tam máte domácí tým, je sledovanost úplně jinde. Loni jsme se nedočkali, tak snad letos.

Plzeň a boj o Ligu mistrů

- středa 17. srpna 18:45 v Baku (Nova Sport 3)

- úterý 23. srpna 21:00 v Plzni (Premier Sport 2)

Vy osobně vidíte dvojzápas s Karabachem jak?

Já věřím Plzni.

Liga mistrů není jen o vysílání. Pokud by Plzeň prošla do skupiny, museli byste vyrobit celý přenos. Jste na to připraveni?

Samozřejmě, ukládá nám to smlouva. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že jsme dali sublicenci O2 TV Sport, respektive kanálu Premier Sport, budeme se o zápasy i výrobu dělit. Záleží, jestli Plzeň bude hrát ve středu.

Pokračujme ještě v této spekulativní rovině. Zápasy českého týmu by pak byly na které vaší stanici?

Vím, kam míříte. Ale neplánujeme dávat Ligu mistrů na volně šiřitelný kanál. Chceme rozšiřovat sportovní program. Naší strategií je naplnit kvalitním obsahem Nova Sport trojku a Nova Sport čtyřku. Liga mistrů je tam.

Ať to dopadne jakkoliv, budete jezdit se štábem do zahraničí, nebo spíše preferujete studio a komentář z Prahy?

Už loni jsme takto posílali naše reportéry na Ligu mistrů i další soutěže. Máme silné zpravodajství, kde můžeme jejich práci ukázat. To se třeba povedlo při finále Ligy mistrů, kde jsme měli štáb a asi si pamatujete, k čemu tam došlo. Náš reportér tam pomalu běhal mezi řádícími fanoušky.

Jsme u zahraničních soutěží. Nova má pokryté Německo, Itálii, Španělsko. Chybí vám jen Premier League. Jak jste vnímal boj o práva na její vysílání?

Řeknu to obecně: zájem o sportovní práva je obrovský. Na našem malém trhu je to o kousek složitější. Televizí je vzhledem k počtu obyvatel opravdu dost. Bojujeme, daří se nám, získali jsme velké zahraniční ligy a Ligu mistrů, udrželi jsme MotoGP a NHL.

Nelákalo by vás získat i tak populární anglickou ligu?

Byl by to skvělý střípek do mozaiky, nicméně v téhle chvíli si Skylink alias Canal + zakoupil práva pro sebe. Máme alespoň anglické pohárové soutěže.

Lákadlem číslo jedna tak bude Německo a Leverkusen, kde je česká dvojice Schick a Hložek.

Ano, to nám - spolu s tradičními a oblíbenými kluby jako Bayern Mnichov a Dortmund - dává záruku zájmu fanoušků. Myslím, že do Německa by mohlo přestoupit více českých fotbalistů, je to nám bližší soutěž než Španělsko.