Ajax hrál v červenci 2017 přípravné utkání proti německým Brémám, během nějž však Nourimu selhalo srdce. Byl převezen do nemocnice, jeho stav byl označen za stabilní, o pár dní později však vyšlo najevo, že má trvale poškozený mozek.

Před pár dny však v nizozemském pořadu De Wereld Drait Door přinesl Abdelhakův bratr zprávy o tom, že se dnes dvaadvacetiletému rodákovi z Amsterdamu, který v Ajaxu podepisoval kontrakt spolu s českým fotbalistou Václavem Černým, daří lépe, byť je stále upoután na lůžko a odkázán na pomoc ostatních.

„Mluvíme s ním, jako by nebyl nemocný. Bavíme se s ním, sledujeme fotbal. Je vidět, že se mu to líbí. Často také projevuje emoce, usmívá se, to nám dělá dobře,“ popisoval.

Jen pár dní nato ale Ajax s Abdelhakem ukončil smlouvu. Tu plnil po celou dobu od nešťastné události, podle jedné z klauzulí však měla být začátkem červenec automaticky prodloužena. Proto ji klub ukončil a vyjednává s Nouriho rodinou o kompenzaci.