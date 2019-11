Fotbalisté Slovenska udolali v posledním utkání kvalifikace Ázerbájdžán 2:0. Druhý úterní zápas skupiny ale nedopadl podle jejich přání. V duelu mezi Walesem a Maďarskem potřebovali Hamšík a spol. remízu. Velšané však zvítězili také 2:0 - to oni si tak zajistili účast na finálovém turnaji.

"Výsledek nás netěší tak, jako kdybychom vyhráli jiný zápas, protože jsme nepostoupili na mistrovství Evropy," řekl obránce Milan Škriniar.

Slováci v kvalifikačních bojích dvakrát porazili Maďarsko a Ázerbájdžán. Ale k "povinným" výhrám nadstavbu nepřidali. Rozhodly dvě prohry s Chorvatskem – vítězem skupiny a pouhý bod z dvojzápasu s Walesem.

"Neporazili jsme ani jednoho. To bylo klíčové. V některých zápasech bych udělal něco jinak. Mrzí mě, že jsme nedokázali zdolat Wales alespoň doma, protože jsme na to měli," dodal Hapal.

Právě říjnová remíza může reprezentaci mrzet nejvíce. Slováci svého soupeře v Trnavě jasně přehráli. Výsledek? 1:1 a jeden gól do velšské sítě? To bylo málo. "Mrzí mě to. Měli jsme to zvládnout, ale nestalo se. I v Chorvatsku to mohlo být lepší, i když proti nim se s body až tak nepočítalo. Kvalifikaci jsme si tak prohráli domácím zápasem s Walesem," litoval Škriniar, opora italského Interu Milán.

Brána na šampionát zůstala pro Slováky zavřená. Prozatím. Druhá šance se nabízí ještě v podobě play-off Ligy národů.

Vyřazovací fáze se zúčastní celkem šestnáct týmů ve čtyřech skupinách. K postupu na mistrovství je potřeba zvládnout dva duely. „Bohužel jsme se nedokázali dostat přes kvalifikaci. Já věřím, že jsme se přes ni dostat mohli, a tak se určitě můžeme dostat i přes baráž," vzkázal Hapal.

Slováci už znají soupeře - nejprve narazí na Irsko. V případě výhry postoupí do finále, kde by potkali lepšího z dvojice Bosna a Hercegovina / Severní Irsko.

PATRIK JANKOVIČ