Kapitán, jak má být. Střední záložník Tomáš Souček nejprve v utkání s Polskem vyrovnal a pak nasadil také své zdraví. Domácí stoper Jan Bednarek jej kopačkou trefil do hlavy, přesto hráč anglického West Hamu utkání s obvázanou hlavou dohrál. Po zápase však musel na šití.

Přílet reprezentace do Ostravy | Video: Michal Muzikant

Ve 49. minutě si počkal na míč na zadní tyči a radoval se z vyrovnání. O pár minut později už se ale svíjel na zemi a mával rukou, že potřebuje ošetřit. Chvíli se hrálo, pak k němu už doktoři běželi. Pořádně roztržené čelo řešili obvazem.

„Zranění bylo nepříjemné. Chtěl jsem hrát míč hlavou, ale Bednarek ukopl míč i s mou hlavou. Teď to bolí, ale doktoři odvedli skvělou práci. Chtěl jsem zůstat na hřišti, protože mě spoluhráči potřebovali. Věřím, že to nebude nic vážného,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi Tomáš Souček.

„Vypadalo to špatně, mysleli jsme, že bude muset dolů, ale doktoři mě ujistili, že to bude v pohodě. Říkali jsme mu ale, že kdyby se mu točila hlava, stáhneme ho,“ popisoval kouč Jaroslav Šilhavý.

Chvíli po prvním ošetření český kapitán padl na trávník a doktoři museli do akce znovu. V tu chvíli nebylo českým fanouškům do smíchu, jelikož Souček hrál dobrý zápas. „Spadl mu obvaz, museli jej předělat,“ objasnil Šilhavý.

Při cestě z Varšavy do Ostravy už se usmíval, ale když se mu podíváte do tváře, zjistíte, jak moc pobitý je. „Věřím, že se dá dohromady pro utkání s Moldavskem v Olomouci. Byla by to pro nás ztráta, ale je to tvrďák,“ věří Šilhavý.

„Všichni jsme chtěli postoupit už po tomto utkání, ale hráli jsme venku v Polsku, takže bod bereme. Polsku se sice moc nedaří, ale pořád je to velký soupeř. Věřím, že v pondělí to zvládneme a budeme na Euru, jak si všichni přejeme," dodal Souček.