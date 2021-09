Zlomový okamžik v kariéře - a vlastně i v životě - přišel v roce 2013. To se na Townsenda provalil sázkařský skandál. Útočník Premier League byl na čtyři měsíce suspendován a začal se léčit ze závislosti na hazardu.

„Nepiju, neberu drogy. Nemyslím si, že jsem někdy byl v nějakém nočním klubu. Ale i tak se mi podařilo utratit 46 000 liber za jediné kliknutí na telefon,“ svěřil se Townsend.

Odchovanec Tottenhamu se většinu kariéry potloukal po hostování. A tím jeho problémy se sázením začaly. „Než jsem se vrátil domů do Tottenhamu, byl jsem na hostování v pěti dalších klubech. To je myslím to místo, kde mé problémy opravdu začaly,“ přiznal.

Poprvé si vsadil v noci před zápasem „Nudil jsem na hotelovém pokoji. Na telefonu jsem uviděl reklamu na sázení. Stáhl jsem si aplikaci a trochu vsadil, abych zabil čas,“ začal líčit svůj smutný příběh. „Během několika měsíců se mi to naprosto vymklo kontrole. Ztratil jsem se. Snažil jsem se vyhrabat z propasti, do které jsem se dostal. Ale jak mrknutím oka jsem byl na sázení závislý.“

Tahle kapitola jeho životního příběhu skončila happyendem. Townsend se z gamblingu dokázal vyléčit a vrátit se zpátky na vrchol. Jenže pak přišly další problémy.

Po hostování v devíti klubech za sebou se Townsend v roce 2016 konečně usadil. V Crystal Palace strávil pět let. Jenže v 168 zápasech vstřelil jen 13 gólů. A to je na útočníka jeho kvalit prostě mizerná bilance. To si moc dobře uvědomoval i sám Townsend a začal o svých ofenzivních schopnostech pochybovat. A není se čemu divit, vždyť jeho kariéra měla stále klesající trajektorii.

Teď se ale zdá, že se všechno v dobré obrátilo. Jak vidno, třicetiletému Townsendovi prospěl odchod do Evertonu, kam přišel letos v létě jako volný hráč. V Goodison Parku oprášil spojení s oblíbeným koučem Rafaelem Benítezem, kterého zažil v Newcastelu, i střeleckou formu.

@andros_townsend Thanks so much for the training session at Colliers Park today, my lad Riley has been buzzing all evening. pic.twitter.com/wHd9Uz8lC7 — Alistair Williamson (@alistair274) June 5, 2021

„Cítím, že mám spoustu pochybovačů, kteří si říkají, jestli jsem dost dobrý na to, abych hrál na této úrovni. Můj hlad je větší, než byl v minulosti. To je to, co mě dostává z postele - snažit se dokázat, že se ti lidé mýlí,“ nechal se slyšet Townsend.

A zatím se mu to daří. V letošní sezoně neporažený klub z Liverpoolu se po čtyřech kolech drží na špici Premier League. Při posledním vítězství 3:1 nad Burnley se krásně trefil z dálky i Townsend. A svůj premiérový ligový gól sezony věnoval matce Katerině.

„Máma mi v týdnu poslala video se všemi mými góly. Řekla mi, že si musím začít znovu věřit. Myslím, že to na tom gólu bylo vidět,“ smál se Townsend. „Mám to v sobě, jen to musím ze sebe dostat. Doufám, že budu předvádět konzistentní výkony a přidám další góly a asistence.“