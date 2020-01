Nikdy nehrál fotbal na vrcholové úrovni. Přesto v něčem předčil i největší fotbalové hvězdy. Osmasedmdesátiletý Jan Abrham z Kladna- Švermova odehrál na fotbalovém hřišti neuvěřitelných a patrně i nepřekonatelných 65 sezon.

Jan Abrham | Foto: Luboš Hora

Začínal v mládežnickém věku a fotbal hrál v oficiálních soutěžích mužů (nikoli starých pánů) do pětasedmdesáti let.V té době nastupoval proti hráčům o více než dvě generace mladším a byl nejstarším hrajícím fotbalistou v celé České republice. Tento údaj by měl možná i patřit do Guinessovy knihy světových rekordů.