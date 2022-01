Také podle Tomáše Abrhama je tohle může posunout, navíc klub chytře zvolil přípravné duely. Odehraje je většinou v sobotu v Rynholci s tím, že nejprve začne od 10 hodin A mužstvo (nyní si zahraje s Libercem B) a hned poté od 12 hodin béčko. To začne s Příbramí U19. „Pro kluky to bude ideální. Mohou si zahrát za áčko a kdo nebude mít tolik minut, půjde ještě za rezervu,“ vysvětluje Tomáš Abrham.

Skvěle sehraná power play v podání Satanů k bodům nevedla

Ten sleduje v tréninku i A mužstvo a zatím vidí jeho skladbu nadějně, byť zejména odchod Tadeáše Pospíšila do Plzně může mužstvo oslabit. „Ale nemusel by. Vidím Dominika Šímu, jak tvrdě maká. Před svými zraněními na kraji zálohy nastupoval a hrál tam také výborně. Co jsme se bavili, tak ho operované koleno nebolí a fakt dře,“ chválí mladého, ale už i zkušeného Šímu Abrham.

Líbil by se mu i příchod Michala Rendly. Kladenský odchovanec prošel řadou profesionálních klubů a doma bude mít přirozený respekt – pokud ho tedy Rakovník pustí. „Michal toho prošel opravdu hodně, ve fotbale něco dokázat, z toho se odvíjí i jeho přirozený respekt. Pro ostatní kluky v kabině by to bylo fajn jak do kabiny, tak hlavně na hřiště, kde by zkušený stoper dal týmu novou dimenzi,“ myslí si Abrham.

Kromě zkušených hráčů si všímá také dorostenců. Sice je čeká na jaře složitý úkol v podobě pokusu o záchranu druhé nejvyšší soutěže, někteří však už dostávají v zimě šanci s áčkem, ať už jsou to Rotner, Halaj, Duda nebo Bokša. „I oni dostanou šanci, zápasů máme dost. Je důležité, aby nasáli trochu dospělého fotbalu,“ usmál se Tomáš Abrham.

ANKETA: Přibírají fotbalisté po svátcích kila?