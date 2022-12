Na dvacáté druhé mistrovství světa se podívejme jen ze sportovního hlediska – může herní kvalitě přispět, že hráči přicházejí z rozehraných soutěží? Názory na to se rozcházejí. V naší fotbalové komunitě o tom také diskutujeme. Osobně vidím spíše nevýhodu pro hráče z evropských soutěží. Termínové listiny ligové a pohárové jsou velmi nahuštěné. Hráči jsou jistě unavení, někteří i zranění. Za této situace může mít třeba taková Saudská Arábie s volnějším hracím kalendářem teoreticky výhodu. Jinak pro diváky je to asi příjemné zpestření předvánoční doby. Šampionáty se jistě vrátí k tradičním termínům, kdy ale zase lidé bývají na dovolených. Takže těžko hodnotit jednoznačně.

Pojďme tedy na Kladno, kde byl fotbalový klub založen dvacet sedm let před úplně prvním světovým šampionátem v Uruguayi. Bylo by hezké ozdobit 120. výročí sportovním úspěchem…

Jistě máte na mysli A tým. Divizní úroveň mu nesluší vzhledem k historii klubu, ale především s ohledem na úroveň mládeže, která se drží v české špičce. Takže cílem je minimálně třetí liga a směřování k profesionálnímu fotbalu. Je to pochopitelně otázka strategických partnerství se sponzory. Nenahraditelná je také podpora města, které naše cíle vnímá podobně. Před čtyřmi lety koupilo stadion a investuje do něj. Postupně se opravuje a vylepšuje. Letos jsme díky dotacím Národní sportovní agentury a za spoluúčasti města získali novou umělou trávu na tréninkovém hřišti. Město pak rovněž vybudovalo nové umělé osvětlení na tomto hřišti. Na „umělce“ trávíme pět měsíců, od listopadu do března. To je obrovský posun, loňskou zimu jsme totiž dojížděli autobusem do Rynholce, což znamená výdaje na dopravu a pronájmy. Teď to máme doma „přes ulici“ a naopak registrujeme zájem ostatních klubů hrát na našem hřišti. Ale zpět k otázce – áčko má po podzimu ztrátu šesti bodů na postup, který zůstává naším sportovním cílem.

Při vysoké úrovni dorostu někteří mladíci logicky převýší divizní úroveň. Odliv talentů může plány „áčka“ brzdit…

Jistě, taková je realita. Každoročně, už na přelomu žákovské a dorostenecké kategorie, ligové kluby oslovují 4–6 našich hráčů a někteří nabídku využijí. Přejeme jim úspěch, je ale otázka, jestli se uchytí v sestavě. Ilustroval bych to na dvou příkladech. O Adamovi Kronusovi jsme věděli už v žácích, že je extrémně talentovaný. Hrál i se starším dorostem, o tři roky přeskočil své vrstevníky. Spolu s Tadeášem Pospíšilem odešli v 16 letech na zkoušku do Plzně. Adam tam zůstal, Tadeáš se sám vrátil a po půl roce začal nastupovat za dospělé. Otrkal se a nyní je zpět v Plzni, kde bojuje o ligovou smlouvu. Adam je „třešničkou na dortu“, kdy čtyři roky poté, co běhal na Kladně, nastoupil do Ligy mistrů a zahrál si proti Barceloně. Příklad Tadeáše zase ukazuje, že když v sedmnácti okusil dospělý fotbal, byť v divizi, posunulo ho to, stal se tahounem i mezi muži a zájem o něj nevyhasl. Určitě to tedy není tak, že kdo neodejde v patnácti, ztratí šanci na profesionální fotbal.

Hráči tedy vidí, že dobré výkony na Kladně jim mohou otevřít širší fotbalové obzory.

Nedávno jsme podle požadavku licenčního řízení FAČR z naší interní evidence zpracovávali přehled, kolik námi vychovaných hráčů prošlo reprezentacemi, nebo jsou v profesionálním fotbalu. Týkalo se to hráčů do 23 let včetně roků narození od 1999 do 2007. Výsledek nás samotné mile překvapil. Našli jsme 10 hráčů, kteří prošli mládežnickými reprezentacemi, s počty startů klidně i v rozmezí 15–40; z velké většiny tedy ne že by se jen mihli v jednom utkání. Dále 11 odchovanců, kteří podepsali profesionální smlouvu – z nich už má sedm kluků za sebou soutěžní start v 1. nebo 2. lize. Prostě z Kladna vede cesta do profesionálního sportu a reprezentace.

Takovými zárodky reprezentace jsou okresní a krajské výběry…

Dá se to tak říct. V meziokresní soutěži se z kategorií U11, U12 a nově i v mladším dorostu, vybírají nejtalentovanější hráči z klubů v rámci okresu. Protože za výběr jako předseda komise mládeže OFS cítím odpovědnost, vzali jsme to jako SK pod patronaci a naši trenéři u výběrů rovněž působí. Hráče máme i v krajských výběrech U13 a U14. Mimochodem nedávno se hrálo na naší nové umělce, Středočeši proti Karlovarsku. Graduje to v kategorii U15, na kterou se už chodí dívat i trenéři celonárodních mládežnických reprezentací.

Jak vnímají „profesionální perspektivu“ ti nejmladší? Tam by měl být prvotní zájem o sport jako takový.

Skutečně, u dětí nepozorujeme úvahy v tom smyslu, že by je sport jednou měl živit. Své idoly mají, ale sportovní. Pochybuji, že sledují žebříčky hráčů podle výdělků. A to je samozřejmě dobře. V začátcích dokonce tolerujeme, když chodí na tréninky v dresech svých oblíbenců, teprve později požadujeme i vizuální klubovou identitu.

Ve sportovní publicitě je frekventovaný termín „pokora“. Jako protiklad k přehnanému sebevědomí. Jenže nechybí nám v Česku právě ta sebedůvěra?

Jako ve všem, jde o rovnováhu. Když se vychýlí, nebývá to dobré. Je tenká hranice mezi pokorou a poraženectvím, stejně tak mezi sebevědomím a pýchou. Pokud se rovnováha naruší, musíme na tom zapracovat. Čerstvý příklad: u jednoho ročníku jsme zjistili, že děti špatně reagují, když se nedaří. Zjednodušeně – když jdou do vedení, tak jsou v pohodě, naopak nepříznivý vývoj zápasu nezvládají. Nedostatek sebevědomí se proto stal tématem v přípravě. Upravili jsme trénink, vyvoláváme stresové situace, dostáváme hráče pod tlak a učíme je ho zvládat. Pokud ale sebevědomí naopak sklouzává do frajírkovství, je potřeba korekce v opačném směru.

Na Kladensku je slušná zásobárna dětí, jenže možná ne všechny chtějí sportovat…

Na Kladně se daří super věc, koncept „trenéři ve škole“. My se na něm také podílíme. Spočívá v tom, že v prvních a druhých třídách chodí do hodin tělesné výchovy trenéři různých sportů. Ve spolupráci s učitelem se podílí na hodině tělocviku. Sporty po školách rotují, naši trenéři pobudou tři týdny na jedné škole, pak jinde, podobně i ostatní. Neslouží to k náborování, ale děti se v průběhu roku seznámí s jednotlivými sporty a vyberou si svou cestu.

Fotbalu asi zájemci nechybí, je to tak?

Obecně je situace stabilní. Navíc na SK máme výhodu, že hrajeme nejvyšší soutěže mládeže. A tak talentovanou mládež stahujeme odjinud, z oddílů, které jsou níž. Nouze není ani o úplné nováčky, máme dvacet hráčů v každé přípravkové kategorii, tedy plný stav. Samozřejmě, u malých dětí je přirozená fluktuace, zkoušejí, co je baví a zůstávají jen ty se skutečným zájmem. Stabilizuje se to kolem desátého roku věku. Vystrašila nás ale situace po covidu, kdy po roce a půl vakua končili někteří dorostenci. To dřív nebylo. Najednou se vrátily povinnosti prezenční školní docházky, plus tréninky čtyřikrát týdně. Naštěstí se to nepotvrdilo jako trend, spíše anomálie, letos už vidíme stabilizovaný stav. Ale některé to prostě definitivně odradilo.

To mi připomnělo novou knihu Zlatana Ibrahimoviče, v níž vyzývá k tomu, aby se bývalí hráči, třeba i z nižších soutěží, stávali rozhodčími…

To je jen dobře, že to zmiňují i slavní. Protože je to téma i pro nás, z pohledu okresního nebo krajského fotbalového svazu. Sudích určitě není dostatek, svaz průběžně dělá náborové kampaně. Pokud někdo z kluků nechce nebo nemůže pokračovat s aktivním hraním, může to být – podobně jako třeba trenérská práce – způsob, jak u fotbalu aktivně zůstat. Rozhodčím se lze stát v patnácti letech, rozhodovat soutěže dospělých od osmnácti. Lehké to ale není, i vzhledem k často agresivnímu prostředí na zápasech.

U dětí bývají fanoušky rodinní příslušníci. Petr Čech v jednom rozhovoru uváděl praxi v Anglii, kde každý rodič musí na začátku sezony podepsat kodex fanouška, v němž se mimo jiné zavazuje, že nebude pořvávat na hráče nebo rozhodčího…

My se na tom snažíme také pracovat, máme „desatero fanouška“ formou vzkazu dětí rodičům ve smyslu „je to naše hra, nechte nás hrát, není to váš zápas“. Zdravé fandění je samozřejmě namístě. V průběhu roku se naši trenéři setkávají s rodiči, kde vysvětlujeme, co a proč děláme. Pravda je, že někde se na nás soupeři chtějí vytáhnout, souboje s SK Kladno berou hodně prestižně, a přenáší se to i na rodiče-fanoušky. Některé jejich komentáře pak nejsou úplně fér. Rád konstatuji, že kladenští rodiče v našich očích patří k tomu lepšímu, co lze v mládežnických ligách vidět.

Když jste zmínil trenéry, občas vidím polemiku „praktici versus studovaní“. Dobrý hráč nemusí být dobrým trenérem, naopak teoretik bez vlastní herní praxe také není ideálem.

Zcela logicky jde o vyváženost teorie a praxe. V klubu tlačíme trenéry do vzdělávání. Jsme v programech talentované mládeže pod FAČR. Při každoročním licenčním řízení je jednou z podmínek, aby trenéři měli odpovídající kvalifikaci. Ti ve svém volnu plní požadované licence. Téměř všechny kategorie se daří obsadit trenéry s licencí UEFA B, což je třetí nejvyšší stupeň. Rozhodně nezůstávají jen u nezbytného minima.

V této souvislosti je určitě dobré, když se do klubu vracejí odchovanci, aby své zkušenosti zúročili v trenérské práci.

Samozřejmě. Nejznámějšími příklady jsou Jan Suchopárek a Pavel Drsek. Vraceli se ještě jako hráči, když tu byla liga. Honza se pak stal šéftrenérem mládeže, pokračoval na Duklu a dnes vede reprezentaci do 21 let. Pavel má už druhý návrat, po ukončení hráčské kariéry u nás trénoval dorost, pak se oklikou přes Jablonec, Duklu a Varnsdorf vrátil. Je šéftrenérem žákovských kategorií. Po letech strávených v Opavě se zase již před lety vrátil i současný šéftrenér dorostů Jan Pejša. Návrat od dospělých k mládeži neberou jako krok zpět, ale jako důležitou práci. Jistě tomu pomáhá fakt, že zde hraje jeho mladší syn v kategorii U13.

Jak jednotliví šéftrenéři spolupracují?

Vydefinovali jsme si, jak bychom chtěli hráče rozvíjet, jaké cesty považujeme za správné. Usilujeme o určité principy herního chování, ale nemáme „kuchařku“ stejnou pro všechny. Spíše jde o metodiku, co by se mělo v týdenních nebo měsíčních cyklech v tréninku odehrávat, s přihlédnutím ke kategorii, ve které hráči jsou. Proto máme šéftrenéra přípravek Petra Maňkoše, u žáků je Pavel Drsek, před ním byl Honza Procházka, který se posunul k A mužstvu, u dorostu je Honza Pejša. Nejde o to, aby všechny kategorie hrály stejně, ale aby se nestávalo, že jeden ročník (řečeno s nadsázkou) neumí udělat kotrmelec, nebo nemá jinou dovednost. Dbáme na všesportovní rozvoj, hlavně v začátcích, s věkem pak samozřejmě sílí dominantní zacílení na fotbal.

Jaký je výhled do budoucna?

Vezmu to v kontextu tohoto roku. Měli jsme extrémně úspěšné jaro s postupem do žákovské ligy. To předpokládalo, že ročník 2007, který byl v kategorii U15, musel svou soutěž vyhrát a jejich mladší kolegové, kteří tu ligu pak hrají, to ještě museli potvrdit v baráži. Jsou tedy mezi 14 nejlepšími českými týmy. Dorost, v němž proběhla reforma, kdy ze dvou šestnáctičlenných týmů vznikl jeden dvacetičlenný, také drží první ligu (druhý stupeň pod extraligou). Čekal jsem sice o pár bodů víc, ale věřím, že se s tím borci popasují. Jsou tři body od záchrany a jaro míváme tradičně lepší než podzim. Chceme hrát kvalitní soutěže, i když se v nich nevyhrává snadno. Je to přínosnější než dominovat v nižších ligách. Rezervní týmy dorostu jsou v krajských přeborech a vesměs drží “klidný střed tabulky“. U mladších žáků a přípravek neklademe na výsledky takový důraz, primárně nám jde proces výchovy. Celkově jsem tedy optimista.

Petr ŠIKOLA