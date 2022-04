Jednomu z okresních výběrů se povedlo postoupit do finálového turnaje o krajského přeborníka, druhému se to může povést dodatečně také. Dohromady se dal také dorost, který čeká Memoriál tragicky zemřelého Josefa Šurala. I o to a dalších věcech hovořil Jakub Andrýsek v rozhovoru pro Kladenský deník.

Co bylo pro komisi mládeže OFS v zimě nejzásadnější, byl to Vánoční turnaj? A jak se povedl?

Okresní turnaj přípravek se nám i přes nelehkou covidovou dobu povedlo uspořádat v listopadu. Akce se velmi povedla a všichni účastníci si to náramně užili. Pro nás pak byl hlavním úkolem v zimním období vytvořit další okresní výběry, které nás budou reprezentovat na meziokresních soutěžích.

Co nejzásadnějšího jste měli na starosti před jarním startem soutěží?

Pro jarní část soutěží jsme provedli nové rozlosování soutěží starších a mladších přípravek tak, aby to více odpovídalo kvalitě daných mužstev a všichni kluci a holky si na jaře zahráli zápasy proti kvalitativně podobným mužstvům. Soutěže dorostu a starších žáků jsou pak dlouhodobé, takže tam vše běží již od léta. Mladší žáci dohrávají základní část soutěží a v průběhu jara je pak čeká ještě nadstavba o konečné umístění. Chtěl bych zde vyzdvihnout, že v průběhu zimy se žádné mužstvo žáků nebo dorostu ze soutěže neodhlásilo, což při pohledu na situaci v jiných okresech je určitě pozitivní. Po dvou letech různých restrikcí a boje s covidem bohužel vidíme napříč celým sportovním odvětvím velké úbytky sportující mládeže a kluci bezdůvodně končí se sportem. Pro kluby je to velmi složité období.

Jaký mají plán okresní výběry, sehrají zase nějakou meziokresní akci jako byla na podzim ve Švermově?

V průběhu zimy se nově utvořil výběr mladšího dorostu, který již absolvoval několik tréninků a čeká ho na jaře utkání v nově vzniklé soutěži „O pohár Josefa Šurala“ proti ostatním okresům. Svou premiéru si pak odbyl na halovém turnaji budoucí výběr ročníku 2012, který bude od podzimu hrát soutěž nejstarších přípravek.

Dále pak pokračují výběry ročníků 2010 a 2011, které absolvovaly během zimy několik společných akcí a mají již odehrané další kolo meziokresní soutěže. Ročník 2010 skončil na turnaji smolně druhý a výběr 2011 celý miniturnaj vyhrál a suverénně postoupil na závěrečný turnaj o přeborníka Středočeského kraje.

V Kladně se také uskutečnil vzdělávací kurz pro trenéry. Kolik jich přišlo, kdo je školil a jak si vedli?

V polovině března proběhl kurz FAČR C licence, kterého se zúčastnilo přibližně dvacet trenérů. Většina přihlášených byli trenéři a trenérky z našeho okresu. V průběhu tří dnů se pak mohli účastníci seznámit s teoretickými a praktickými základy tréninku mládeže. Hlavním školitelem byl Daniel Franc z Fotbalové Asociace České republiky, který tyto kurzy zastřešuje na celorepublikové úrovní a k ruce mu pak byl Marek Novobilský (trenér mládeže z SK Kladno).

Účastníci si celý kurz velmi pochvalovali a určitě je účast obohatila. Všem účastníkům kurzu, kteří se aktivně podílí na výchově mládeže na okrese Kladno, jsme po absolvování závěrečných zkoušek vrátili zpět kurzovné. Je naším společným cílem, abychom měli co nejvíce proškolených trenérů, kteří budou v rámci klubů správně vychovávat malé hráče a hráčky a rádi je v tomto alespoň takto podpoříme.

Vy jste také jednal s Baníkem Švermov o spolupráci na poli mládeže. Co tohle jednání konkrétního přineslo?

Jak jsem uvedl již před chvílí, tak bohužel napříč celým spektrem fotbalových oddílů dochází k úbytku sportujících dětí. Na SK Kladno nám od léta skončilo přibližně osm dorostenců, kteří již nadále nechtějí hrát fotbal. Žádný z nich nemá zájem ani přestoupit do jiného oddílu, prostě končí s fotbalem. S obdobnými problémy se potýkají dokonce i ligové kluby, co se tak bavíme s našimi kolegy. Jednou z cest, jak na tuto situaci zareagovat, tak může být užší spolupráce, o čemž jsme se začali s vedením a trenéry Švermova bavit. Vše je zatím spíše ale otázka diskuse a seznamování se vzájemně se situací v klubech.

Říkal jste, že po covidu vám končí řada hráčů, je to právě pandemií, nebo i něčím jiným?

Dlouhou dobu byl sportovní kolektivní trénink zcela zakázaný a děti se odnaučily pravidelně sportovat a mít v sobě „disciplínu“ jít na trénink a zápas. Po rozvolnění se pak někteří již ke sportu nevrátili a z těch, co ano, se postupem času dalším nechce ve spojení se školními povinnostmi pravidelně ještě sportovat. Je to bohužel realita, se kterou se ale nepotýká jen fotbal, ale prakticky všechny kolektivní sporty.

Co máte v plánu za akce, které by přilákaly víc malých fotbalistů?

Ať nevyzní současná situace jen pesimisticky, tak do jarních soutěží se nám nově přihlásila další čtyři mužstva starších a mladších přípravek. Tím, že soutěž se nově rozlosována a hraje se skupinově, tak nebyl problém je zařadit. Vychází nám z toho, že alespoň u těch nejmenších dětí je o fotbal stále zájem a děti ho chtějí hrát. Kluby mají na okrese možnost využít služeb Okresního trenéra mládeže Marka Novobilského, který ochotně přijede do klubů a rád udělá ukázkový trénink s dětmi.

Nechtěl bych, aby to snad vyznělo tak, že v klubech to dělají špatně a proto jim to budeme ukazovat, ale ať vnímají tuto možnost primárně jako určitě zpestření tréninku, možnost se dozvědět něco nového. Jen vzájemným respektem mezi sebou a směrem k hráčům se budeme všichni posouvat a z dětí porostou lepší fotbalisté a sportovci.