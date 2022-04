Parádní začátek neproměnili fotbalisté Kladna v tříbodový zisk a z Chomutova si vezou bod za remízu 2:2. Škoda, na výhru to tentokrát v sousedství zimního stadionu, kde Kladno bude v pondělí bojovat o uchování hokejové extraligy, bylo.

Kladeňáci měli v Chomutově skvělý start do zápasu, po sedmi minutách vedli o dvě branky. Trenéru Janu Procházkovi se vyplatilo, že v útoku nasadil po čase do základu mladého Šnobla, který pěknou střelou zpoza vápna otevřel skóre. Po něm se prosadil ještě Šíma, který zakončil parádní kombinaci s Balšánkem a Čížkem. Jenže do poločasu snížila po chybě zimní posila Chomutova z Rakovníka – Hamouz.

Navíc se zranil Šíma a Kladenští se začali bát o vítězství. To nakonec neudrželi, když lepší Chomutov po balonu obranu Černým vyrovnal.

„Je to škoda, protože jsme začali opravdu dobře, půl hodiny jsme podávali výborný výkon, ale pak přišla zbytečná chyba a tou jsme domácí posadili na koně. Začali jsme prohrávat osobní souboje, a i když po přestávce moc šancí nebylo, z jedné jsme inkasovali,“ litoval asistent trenéra Kladna Tomáš Procházka.

Chomutov – Kladno 2:2 (1:2). Branky: 36. Hamouz, 63. Černý – 4. Šnobl, 7. Šíma. Rozhodčí: Jati – Melničuk, Ježek.

Kladno: Pettík – Borák, Kolářský, Javorek, Ježdík – Růžička - Čížek, Holub (84. Slabý), Balšánek, Šíma (44. Dostál) – Šnobl (55. Jeslínek).