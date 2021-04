1) Je podle vás reálné stihnout dohrát soutěž, ve kterých vaše týmy hrají?

2) Jste připraveni naskočit rovnou do soutěží nebo budete potřebovat nějaký čas na trénink?

Jiří Hondl, předseda Sokola Hostouň:

1. Při letmém pohledu do kalendáře, nemyslím, že by byl šťastný nápad soutěž za každou cenu ohrávat. Navíc doposud nezaznělo z oficiálních míst Ministerstva zdravotnictví, že součástí uvažované první vlny rozvolnění budou i amatérské sporty. Jestli jsem dobře pochopil prezentované schéma případného rozvolňování a vyjádření vládních politiků, tak pouhá diskuse na tohle téma nebude na stole dříve jak na konci dubna. Takže se tady bavíme možná nad předčasným tématem. Pokud bychom měli soutěže skutečně dohrávat a to se bavíme už pouze o dohrání podzimní části, tak bychom museli nejpozději zhruba za tři maximálně čtyři týdny začít hrát ostré zápasy a to bez odpovídající tréninkové přípravy. Po pauze více jak šest měsíců bude složité takto rychle nastartovat. Není těžké přivést kluky zpět na hřiště, ale nebude jednoduché je odpovídajícím způsobem po takto dlouhé pauze připravit k soutěžnímu zápasu. Je potřeba také brát zřetel jednak zdravotní stránku hráčů a pak také vlastní regulérnost soutěže.

2. Přestože probíhaly v rámci možností individuální tréninky, tak zápasová fyzická kondice, kterou hráči potřebují nabrat, je úplně něco jiného než běhat po lese a to se nebavíme o ostatních věcech. Naskočit rovnou nohou do zápasů rozhodně připraveni nejsme. To ale snad nemůže být žádný klub, který dodržoval nastavená opatření. Rozumné by bylo soutěže anulovat, koncem dubna, nejpozději počátkem května nastartovat plnohodnotnou tréninkovou přípravu proloženou přípravnými zápasy a začít nový ročník v řádném termínu, případně pro jistotu o něco málo dříve, aby se odehrálo co nejvíce zápasů, dokud to půjde. Jelikož pořád ještě není nad koronavirem vyhráno a víme, jak rychle se vše může zase otočit.

Petr Brabec, manažer SK Kladno:

1. Reálné je dohrát jen podzimní část soutěže , do konce června ještě termíny jsou.

2. Na tuhle situaci, která nastala, se stejně nikdo nemůže pořádně připravit, proto bych nechal jen 14 dní tréninku a rovnou naskočil do mistrovských utkání.

Milan Šúr, SK Slaný:

1. Reálné je dohrát pouze podzimní část, která rozhodne o sestupujících a postupujících. Na to je potřeba 7 - 8 víkendů. Pak by se muselo začít hrát o víkendu 8. - 9. května.

2. Myslíme, že je potřeba alespoň 14 dnů trénovat. K povolení tréninků by tak muselo dojít alespoň 26. dubna.

Štěpán Sádecký, manažer SK Hřebeč:

1. Reálné to do jisté míry je, na kolik to má ale smysl a bude přinášet radost, záleží i na opatřeních s tím spojených. Například dělat pořadatele v respirátoru v květnu nebo v červnu.

2. Myslím, že by kluci potřebovali minimálně 14 dní až tři týdny přípravy na hřišti včetně nějakého přátelského utkání. Určitě by potřebovali mít k dispozici i běžné zázemí jako je šatna nebo sprcha, protože tolik jich zase trendu otužování nepodlehlo, přestože sami většinou sportují, hráli ostrý zápas naposledy v říjnu a to je opravdu velká prodleva. Navíc by se asi předpokládalo, že dohrají soutěž dohrávkami v týdnu a to by pro nás v rámci logistiky a fyzického fondu bylo asi dost náročné.

Jaroslav Hráský, předseda SK Velké Přítočno:

1. Úplné dohrání amatérských soutěží reálné není. Spekulovat lze snad jen o dohrání podzimní části soutěže. I to však je plně závislé na tom, kdy a v jakém rozsahu bude povoleno sportování ve sportovních areálech, tedy kdy bude možné na hřištích opět plnohodnotně trénovat.

2. Naskočit rovnou do soutěžních zápasů nelze. Takové řešení by nepřineslo nic dobrého – hrozila by zbytečná zranění hráčů. Rozhodně je třeba nejdříve opět něco natrénovat a po dlouhé době nucené pauzy se opět na hřišti rozpohybovat a rozehrát se, a to po dobu alespoň 2-3 týdnů a bez jakéhokoliv omezujícího protiepidemického opatření (počet trénujících hráčů na hřišti, apod.).

Robert Nedvěd, Sokol Jedomělice:

1. Vše závisí na “uvolňování”. Šance stihnout vše termínově sice je, ale je to dle mého názoru zároveň hodně neregulérní. Někdo trénuje vesele dál, někdo nařízení dodržuje a v podstatě netrénuje ani individuálně. Asi nejde úplně o nižší soutěže, ale hlavně o divize a podobně…..tam už případné postup-sestupy znamenají hodně. Můj osobní názor je anulovat soutěž, ale zároveň odehrát, co půjde.

2. U nás to nikdy o tréninku moc nebylo (smích), ale minimálně 14 dní je podle mne nezbytných.

Martin Kalenda, sekretář SK Braškov:

Soutěž lze dohrát maximálně do její poloviny, tj. 5 zápasů. Bez tréninku to nelze hrát, bude potřeba minimálně měsíc intenzivního tréninku a i tak kvalita soutěže půjde silně dolů.