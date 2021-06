"Proti komu jsem vstřelil první? Myslím, že to bylo v Českých Budějovicích, ale nejsem si jistý. Od toho mám tátu. Vím jen, že to bylo tečovanou střelou z vápna po přihrávce Tomáše Klinky," usmíval se hráč, který na většině fotbalových štacích měl za úkol tvořit hru.

A nebylo jich málo. Namátkou prošel odchovanec Kladna Mostem, Sokolovem, Duklou Praha, Karlovými Vary, Roudnicí, Litoměřickem či Velvary.

Za nejlepší pochopitelně považuje angažmá v týmech, kterým se dařilo. Slavil i tři postupy. S Kladnem do ligy, s Velvary a Litoměřickem do třetí nejvyšší soutěže.

"S Kladnem jsem ale také bohužel dvakrát sestoupil," přiznal pětatřicetiletý fotbalista, který byl také u novodobě největšího úspěchu kladenských mládežnických celků.

S partou okolo trenéra Zdeňka Haška vykopali na přelomu tisíciletí nejvyšší českou dorosteneckou soutěž. Z dnešních spoluhráčů byl v týmu brankář Jaroslav Tesař.

Anketu Deníku prý sledoval jen po očku. "Řekla mi o ní máma a známí. Jeden hlas jsem si dal i já sám. V tu chvíli jsem byl také někde uprostřed pořadí," řekl s úsměvem a podotkl, že neví, zda ho podpořili spoluhráči. "Nescházeli jsme se, takže na to v kabině nemohla přijít řeč," podotkl.

V současném kádru divizního Kladna dostávají stále více příležitostí mladí hráči. Holub, jehož vždy zdobila skvělá kopací technika, tak plní na hřišti i roli učitele.

"Doufám, že budu týmu i nadále co platný. S mým běháním je to sice o něco horší, ale od toho tam jsou mladí, s kterými to bývá na hřišti občas divoké," konstatoval otec dvou dětí.

O rok mladší je syn, jemuž jsou tři roky. "Míč sice má, ale zatím mu nic neříká. Já jsem začal hrát až v deseti letech, takže má čas. Zatím je flegmatik jako já," poznamenal s tím, že zatím sportovnější z obou sourozenců je dcerka.

Pětatřicáté narozeniny oslavil v březnu a od té chvíle může startovat v soutěžích starých gard. Sám si uvědomuje, že konec působení ve vyšších soutěžích se nezadržitelně blíží. Že by však uvažoval o konci kariéry, to zdaleka ne.

Dokonce má konkrétní představu, na jaké úrovní bude v budoucnu pokračovat. Vypadá to na Doksy, protože tam působí jako kouč Martin Škvára, který ho trénoval v žácích.

"Jsou tam i kluci, kteří se mnou hráli v dorostu. To je taková alternativa, o které se bavíme už asi osm let. Tak dlouho mě pan Škvára ze srandy láká," prozradil.

Jeho trenéry v kladenské ligové kariéře byli Miroslav Koubek a Stanislav Hejkal, oba teď povedou nováčka Fortuna ligy Hradec Králové. "Slyšel jsem to. V kuloárech se o tom mluvilo už dříve," podotkl Holub a přiznal, že se moc těší na nadcházející EURO.

"Přeji si, ať se na naši hru dá koukat, i kdyby to nakonec nevedlo k postupu ze skupiny," uzavřel.