„Ohromné zklamání,“ hlesl trenér Dominik Rodinger a je si vědom, že pokud mužstvo neuhraje dobrý výsledek na Admiře Praha, už bude ve velkém maléru.

Aritma v úterním podvečeru možná překvapila i sama sebe. Docela frajersky totiž některé opory A týmu nechala odpočívat a poslala na Hostouň kluky z béčka, tedy Pražského přeboru. Ti měli skvělý začátek a po brejku a standardce vedli 2:0.

Hostouň se zvedla, Etemike snížil a po přestávce z penalty za faul na Hucka tentýž borec vyrovnal.

Když pak Charvát zahodil velkou šanci, zápas mířil k penaltám, ale v 92. minutě hosté hrubě chybovali a Vojtěch Musil v sólu na Pančeva nezaváhal.

„Udělali jsme neskutečné individuální chyby, které posadily soupeře do sedla. Do zápasu jsme šli špatně mentálně nastavení, jelikož že to bude bolet a že to bude tvrdé, to jsme dobře věděli. Přesto nás to zaskočilo a mnoha lidem okolo klubu a hostouňského fotbalu teď patří naše omluva. Domácím pak gratulace, vsadili na entuziasmus a vyplatil se jim,“ dodal zklamaný Dominik Rodinger.

Aritma Praha – Sokol Hostouň 3:2 (2:1). Branky: 6. Šalanský, 39. Janda, 90. Musil – 42. a 62. Etemike (druhá z PK). Rozhodčí: Severýn. Diváků: 365.

Hostouň: Pančev – Klimenda (46. Kolář), Čížek, Novák, Kytka (66. Charvát) - Uhlíř, Januška, Hucek – Baldé (66. Okonji), Etemike, De Siqueira.