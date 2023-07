Zajímavé posily ohlásila na svém webu fotbalová Čechie Velká Dobrá a potvrdil SK Hřebeč. Doberáci získali duo Jindřich Faktor – Martin Servus, dlouhé roky opory Hřebče.

TJ SK Hřebeč - TK Slovan Lysá nad Labem 4:1 (3:0), KP 4. 6. 2022. Martin Servus | Foto: Bohumil Kučera

Oba borci však v minulém ročníku ze sestavy A mužstva Hřebče vymizeli. Faktor měl v útoku velmi silnou konkurenci v dvojce Lukič – Novák, Servus zase nemohl kvůli náročnému zaměstnání moc trénovat. A tak společně chodili hrát třetí třídu za hřebečské béčko, kterému výrazně pomohli.

Faktor dal 32 branek v 15 zápasech (!) a nikdo nebyl v soutěži lepší. Servus mu na řadu gólů přihrál, navíc perfektně umí tvořit hru.

Oba hráči vyšli z pražské fotbalové školy, dokonce oba naskakovali v mládeži za Spartu, to hovoří za vše.

Servus ale zažil už v dresu Hřebče, kde kopal deset let (a byl i kapitánem a hrajícím trenérem), také hodně vyhrocené bitvy právě s Velkou Dobrou. Nyní je averze pryč, a tak se Servus i s Faktorem vrátí do I. B třídě, kterou klub kopal tehdy, a pokusí se pomoci Velké Dobré s návratem o soutěž výš, kam její kádr i po odchodu zadáka Martina Zimermana do Doks patří.

Čechie je určitě mezi favority soutěže.

SK Hřebeč - FK Brandýs nad Labem 5:1, předkolo MOL Cup, 3. 8. 2022. Vpravo Jindřich FaktorZdroj: Bohumil Kučera