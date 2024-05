"Baggio" Jablonský se po drsném zranění do divize nevrátí. V pralese ale pomůže!

Po drsném střetu s chomutovskými obránci vypadal někdejší prvoligový fotbalista Tomáš Jablonský jako kdyby ho přejel vlak. Zranění v obličeji byla opravdu vážná, musel na operaci zlomenin lícní kosti a horní čelisti a do konce roku 2023 rehabilitoval. Pro hráče, který je zároveň asistentem trenéra Slavie Praha B, to byla také pracovní komplikace. Jablonský se z problému dostal, ale do divize už se vrátit nechce. Hřebči však pomůže v nedělním taháku III. třídy Kladenska. Se sousedním Buštěhradem si zahraje v podstatě o postup.

SK Hřebeč - Spartak Průhonice 2:0, finále Poháru SKFS, 8. 6. 2022. Tomáš Jablonský | Foto: Bohumil Kučera