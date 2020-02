Oba celky vstoupily do utkání s velkou vervou, ale k vidění bylo hodně nepřesností. Na druhou stranu se prokazovala individuální kvalita hráčů obou mužstev, kteří diváky rozhodně nenudili. Na první branku se čekalo do 35. minuty. Ránu Motlíka po signálu z TK ještě gólman vyrazil, ale Hofman dorážel přesně.

Jinočany kontrovaly tyčkou, ale po pauze jim pláchl po vysunutí Lincem do úniku Fábry a bylo to 2:0. Vypadalo to, že zelenobílí mají zápas pod kontrolou, ale Jinočany se nevzdaly a dvěma góly rychle vyrovnaly.

Hostouň si vedení ještě chtěla vzít zpět, ale Motlík trefil tyč a neuspěli ani Slanina s Lincem. „Průběh byl typický pro úvodní zápas. Hodně nepřesností, ale také několik dobrých věcí, jako celoplošná kombinace, dobře rozehrávané rohy nakrátko a branka z trestného kopu,“ zhodnotil pro hostouňský web spokojený trenér Miroslav Supáček.

Hostouň B: Ondrejička – Hlava (46. Krejsa), Motlík, Viduna, Hofman – Fábry, Dědeček, Bureš, Žíla – Slanina, Linc.