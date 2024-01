Po téměř třech měsících vyběhlo k přípravnému zápasu také béčko fotbalového SK Kladno. Tým má po zimních změnách a nově otevřených dveřích do A mužstva lepší motivaci a na úvod to odskákal vedoucí tým I. B třídy AFK Lužec. Ten si z kladenské umělky odvezl domů k přívozu na Vltavě osm branek, hlavní hvězdou duelu byl pak čtyřgólový Tomáš Jankovský.

Tadeáš Pospíšil upravil na 5:1 pro Kladno // SK Kladno – Sparta Kolín 5:1 , příprava 20. 1. 2024 (UMT SK KLADNO) | Video: Bohumil Kučera

Dřívější praxi, že A mužstvo trénovalo v Kladně pohromadě s béčkem, podzimní trenérský štáb zrušil a na výkonech rezervy v I. A třídě i tréninkové morálce se to podepsalo. Teď je vše zase trochu jinak a na kladenském týmu bylo vidět, že od 8. ledna při společné přípravě s áčkem mákl a připravil se výborně.

„Lužec začal docela dobře, ale po deseti minutách jsme dali gól a pak už nám to soupeř ulehčoval. Kluci navíc výborně řešili koncovku, což nás na podzim trochu brzdilo. Bylo vidět, že po třech měsících bez zápasu mají obrovskou chuť, působili rychleji než hosté a sehraněji,“ byl rád trenér Tomáš Abrham, jenž je u mužstva už několik let od jeho znovuzaložení, zatímco jeho podzimní kolega z lavičky Radek Duda postoupil do áčka jako asistent Zdeňka Haška.

Jeho místo pak zaujal Tomáš Vincenc, bývalý výborný hráč Kladna, Lhoty či Doks, který už před časem Lhotu v kraji chvíli vedl, to byla jeho první trenérská zkušenost. „S Tomem to bude v pohodě, máme na fotbal podobný pohled a on ho má strašně rád. Tím zápasem žil do poslední minuty,“ byl rád Tomáš Abrham.

Hrdinou střetu byl mladý devatenáctiletý talent Tomáš Jankovský. Kladno ho získalo na podzim z Velvar spíš do A týmu, ale protože neodehrál sobotní přípravu s Kolínem, tak šel za béčko. Dal čtyři góly a ukázal, že potenciál má velký. Dvakrát se trefil Marek Truhlář, jednou Štěpán Kácl a Oldřich Čermák. Nastoupil také olovnický Filip Novák, to byla jediná úplně nová tvář mužstva.

Kladno B odehraje doma i všechny další přípravné zápasy. V sobotu 27. ledna hostí Roudnici (16), 3. února FK Mělník (13), 10. února Chlumec (14:30), 18. února Pšovku Mělník (13), 24. února Dobrovíz (12:30) a 3. března Velkou Dobrou (14).