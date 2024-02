Béčku SK Kladno se v přípravě na jarní část fotbalové I. A třídy daří. Týmu prospěl návrat k trénování s áčkem a výkonnostně se posouvají velmi rychle jeho nejmladší členové. Naposledy mužstvo přejelo účastníka I. A třídy Pšovku Mělník vysoko 5:1.

SK Kladno B ( v modrém) porazil v přípravě Pšovku Mělník 5:1. Oldřich Čermák | Foto: David Klier

Pšovka hraje stejnou soutěž, jenže skupinu B. Kladno B čeká v áčku těžké jaro a boj o záchranu, ale v zimní přípravě zatím ukazuje, že tým rozhodně má na to uchovat A třídu také pro další sezonu.

Pšovka začala v Kladně na umělce dobře a šla do vedení, ale pak se ukázala domácí dravost a kvalita. Tým skóre otočil a nakonec nastřílel soupeři pět branek.

Dvakrát skóroval vytáhlý Jan Duda, jednou olovnický Filip Novák, jenž je v klubu na testu z Admiry Praha.

Za zmínku stojí dva góly. Určitě ten od stopera Štěpána Kácla, defenzivní hráč se trefil v přípravě už potřetí, ale po dvou bodýlkách ukázal i nádhernou kopací techniku, když skóroval ranou skoro z třiceti metrů.

Hezká byla také vítězná branka Oldřicha Čermáka poté, co David Bokša parádně vyvezl míč z pozice stopera, předal Marku Truhlářovi a Čermák po jeho pasu už nezaváhal.

„Na klukách je znát, že zase trénují s A týmem. Mají větší motivaci, než když tam byli na podzim v šest sedmi,“ má jasno jeden z trenérů Tomáš Vincenc, který přišel k týmu v zimě.

Je rád, že v zápase s Pšovkou se pozitivně projevily věci, které mužstvo nacvičuje v tréninku. „Zejména útočné kombinace a také možnosti, jak se vymanit z tlaku a přejít do protiakce. Ještě zapracujeme na presinku,“ plánuje.

A jak návrat do klubu, kde jako hráč prožil výraznou část kariéry, vnímá?

„Před koncem roku mne oslovil trenér A týmu Zdeněk Hašek, zda bych do toho chtěl jít. Probrali jsme to doma a kývl jsem rád, protože v Kladně jsem hrál od dětství do dospělých, ke klubu mám vztah a je to pro mne trenérská šance i zkušenost,“ říká Vincenc, jenž zároveň trénuje ve Lhotě přípravku a ve stejném klubu si už vyzkoušel koučování mužů dokonce v krajském přeboru. „Byla to epizoda. Klub byl na ústupu, ale hlavně se potýkat se stejnou věcí, jako béčko Kladna na podzim – scházeli jsme se v šesti sedmi lidech na tréninku a to se pak těžko dělají výsledky,“ dodal Tomáš Vincenc, jenž u lhotecké přípravky ale zůstane už proto, že tam nastupuje jeho syn.