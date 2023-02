V první půli byly mírně lepší Tuchlovice, a když jim u rozhodčího prošel tvrdší atak Abrhama ml., servíroval Sedláček přesně na Brnovjáka, který šance umí zakončit gólově. Nic platné nebyly protesty domácího kouče Tomáše Abrhama st., že šlo o ofsajd a VAR naštěstí nebyl přítomen, protože protahovat zápas v čukotských podmínkách byl bylo skoro vražedné.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

„Ale Kladno zatím nic moc,“ krčil rameny v pauze legendární kouč Vladimír Hodan. Tenhle nezmar pár fotbalistů vychoval a ani v 77 letech nekončí! „Dělám dorost v Tuchlovicích a snažím se udržovat. Jak? Cvičím a jsem v kontaktu s mladými kluky, to je recept,“ usmál se hrdý děda šikovných kluků, kteří už také v Tuchlovicích dostávají šanci, byť přednost u nich má škola.

Ale zpátky k zápasu. Kladno B sice hraje o soutěž níž a má mnohem méně zkušených hráčů v týmu, zato ti jeho o něco více trénují, což bylo znát po obrátce. Převzali iniciativu a po téměř totožné akci vyrovnali. To Pospíšil naše mladého Čermáka, který byl za svou celozápasovou aktivitu po zásluze odměněn.

Kladenští pak byli k výhře o něco blíž a rozhodnout mohl dokonce zmíněný Štěpán Hanzlík, který naskočil v 75. minutě. Ránu mu ale kryl brankář Skalák. „Jsem dřevo, mělo to jít k tyči a neměl by to,“ usmál se Hanzlík, který hrál i třetí ligu a rád by se zase prokousal do A týmu Kladna, jehož byl roky oporou. Více prozradil v rozhovoru, který brzy přineseme.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

A hosté? Trenér Miroslav Supáček byl do půle potichu, po změně stran už občas zakřičet musel. „Do půle tam byly dobré momenty, pak jsme ale postupně vadli,“ uznal. Dodejme, že po obrátce nespokojeně brmlal i hlouček tuchlovických fanoušků.

SK Kladno B – AFK Tuchlovice 1:1 (0:1). Branky: 58. Čermák – 29. Brnovják.



Kladno: Cimrman – Čapek, Abrham, Noll – Daníček, Pospíšil, Slabý, Pechr, Veiner, Blažek – Čermák (75. Hanzlík).



Tuchlovice: Skalák – Kubů, Fitko (77. Hodan A.), Duchoň, Kárník – Tóth, Kedroň (55. Ježil) – Cabejšek (67. Hořejší), Sedláček (77. Červenka), Brnovják – Baratynskyy (67. Ditrich).