Duel byl pikantní pro tuchlovického brankáře Adama Cimrmana, který v létě přišel do Tuchlovic právě z Kladna a rozhodně nechtěl dostat od některé z kamarádů gól, což se povedlo.

Tuchlovický trenér Miroslav Supáček mínil, že se proti jeho partě postavil mladý houževnatý soupeř, který bude patřit k favoritům I. A třídy. Byl to klasický remízový zápas ve stylu každý chvilku tahá pilku. Šancí jsme si vytvořili asi o něco víc, ale gól jsme nedali. Pozitiva jsou nula vzadu a jsme bez zranění. Negativa jsem viděl v malém pohybu, nevyužívání meziprostorů, slabé koncovce a místy pomalé a čitelné kombinaci. Mistráky se blíží a máme na čem intenzivně pracovat,“ říká kouč, jehož klub by o jednoho hráče z tábora soupeře ještě stál, mladý Lukáš Janega však odjel na dovolenou.

Kladenský trenér Tomáš Vincenc byl s výkonem docela spokojený, jen v koncovce by si představoval lepší řešení finálních akcí. Neprosadil se ani nadějný srbský útočník Šiškič, který to zkoušel i v áčku a v první přípravě dal Motorletu B hattrick.

V kádru Kladna došlo k velkým změnám a Tomáš Vincenc je nadšený hlavně z příchodu zkušeného Antonína Holuba z A mužstva. Bývalý ex-ligista mu bude zároveň asistentem místo trenéra Tomáše Abrhama, který po minulé sezoně odešel. „Tonda je pro mužstvo obrovskou posilou, pomáhá mi s tréninky, zároveň řídí kluky přímo na hřišti při utkáních,“ těší Vincence.

Změn je však mnohem víc. Mužstvo opustili borci jako Duda (Slaný), Čapek, Daníček, opět se bohužel zranil Justra. O Jakuba Jandu stojí Doksy a jedná se. Přišlo dost dorostenců a podle Vincence jde o talenty, kteří mají šanci se v dospělém fotbalu prosadit. Třeba stoper Jindřich Fajka, další zadák Vojtěch Novák, středopolař Štěpán Hanuščík (bude hrát proti bráchovi, trenérovi Dobrovíze), nadějní jsou také Filip Rous či Jakub Došek.

Odejít mohli i mladí hráči Jan Slabý a Michal Blažek, přece jen už se dotýkali sestavy A mužstva a v minulých sezonách za něj odehráli dost minut. Teď je jejich pozice slabší, ale bojovat chtějí dál.

„Změn je hodně a příprava v létě krátká. Ambice ale máme, chtěli bychom hrát v tabulce co nejvíc nahoře a třeba i zabojovat o postup, i když dobře vím, že člověk může chtít hodně věcí, ale pak do toho může vstoupit řada faktorů a nepovede se to. Mužstvo však sílu má a věřím, že nám pomůže i návrat z Unhoště do Kladna. V Unhošti jsme měli veškerý servis, ale je lepší, když trénujete i hrajete na jednom místě,“ myslí si Vincenc.

Ten musí být připraven také na to, že mužstvo mohou posilovat hráči z kádru mužstva, kteří nebudou mít zápasovou minutáž. Nabízí se to hlavně u mladíčků Václava Kaliny a Jakuba Lišky. "Oba jsou v A týmu a záleží na nich, mají to doslova ve vlastních nohách. Samozřejmě kdyby ale minuty neměli a my se dohodli s trenérem A týmu Zdeňkem Haškem, přivítáme je, dodal Tomáš Vincenc.

AFK Tuchlovice - SK Kladno B 0:0.

Tuchlovice: Cimrman (80. D. Fitko) – Pudil (45. Pilař), Duchoň, Nosek (70. Pudil), Kárník (70. Ditrich) – Růžička (46. Kubů), Tóth – Brnovják (46. Cabejšek), Bureš (46. Pihrt), Ditrich (46. Sedláček) – Kraus (70. Růžička).

Kladno B (1. poločas): Polcar - V. Novák, Fajka, Liška, Hoffman - Holub, Slabý, Hanuščík - Blažek, Šoškič, Truhlář.

Kladno B (2. poločas): Ševce - V. Novák (65. Kácl), Bokša, Liška, Veiner - F. Novák, Slabý, Hanuščík - Rous, Tung, Truhlář