Béčko fotbalového SK Kladno se omluvilo z přípravného zápasu na Spartaku Příbram. Důvod? Nemělo dost hráčů. V posledních letech jev nevídaný, aspoň v tomhle největším okresním klubu.

SK Kladno B - Dobroměřice 3:5 / příprava 22. 7. 2023 (Novo) | Foto: Bohumil Kučera

„Máme v pondělí schůzku s vedením klubu, měli bychom to vyřešit,“ hlásí jeden z dvojice trenérů Tomáš Abrham.

Právě on byl před pár lety u znovuzrození B týmu, jehož cílem bylo zapojovat mladé kluky z dorostu do mužské kategorie, protože ne všichni mohou hrát hned divizi.

Dílo se dařilo, loni B mužstvo Kladna postoupilo do I. A třídy a v ní dokonce bojovalo chvíli i o postup.

Jenže v létě přišly na SK Kladno zásadní změny, které mají pomoci A mužstvu po letech do ČFL. A béčko šlo na druhou kolej.

Zatímco dosud oba celky trénovaly pohromadě, teď jsou na přání nového vedení rozdělené. Přišla sice poměrně početná kolonie kluků z dorostu (Ševce, Bokša, Truhlář, Justra, Duda, Kácl), ale hodně hráčů zase odpadlo.

V souladu s politikou klubu odešli hrát vyšší soutěž Noll a Pospíšil (oba divizi do Slaného), školní praxi do září budou mít Daníček s Čapkem, Dostál přešel do Aritmy Praha, Hanzlík do Hřebče, Procházka údajně míří do Hřebče.

„Když k tomu připočteme nějaká zranění, tak nás bylo před odjezdem do Příbrami osm. Museli jsme se omluvit,“ zklamaně říká Abrham.

Vyřeší pondělní schůzka problémy SK Kladno B? Snad ano. Už proto, že letošní I. A třída bude ještě těžší než ta loňská a většina týmů dost posílila, snad s výjimkou Berouna a Rakovníka. A sestup či dokonce zánik béčka by byl závažnou chybou.