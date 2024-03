Další trenérská řež mezi bráchy-trenéry se odehrála o víkendu na umělé trávě SK Kladno, kde domácí B tým vedený Tomášem Abrhamem narazil na Čechii Velká Dobrá koučovanou Markem Abrhamem. Góly nepadaly, ale klidný tenhle duel rozhodně nebyl. Doberáci končili po několika zraněních v devíti (a v emocích), přesto o soutěž výš hrajícího soka nenechali dát gól. Nakonec Kladno B - Velká Dobrá 0:0.

Čechie Velká Dobrá - Baník Libušín 8:0 (5:0), 1.A. tř., 28. 5. 2022, Filip Dejčmar ještě v doberském triku, teď se vrátil do SK Kladno | Foto: Bohumil Kučera

Kladenskému mladému celku výrazně pomohl stoper Michal Rendla. Opora A týmu v zimě marodila, ale už je v pořádku a tak si někdejší druholigový borec vyzkoušel zápasové tempo za rezervu, jíž chybí studující Tomáš Abrham junior.

Víc pozitiv už domácí nenabídli, stejně jako před týdnem proti Dobrovízi se jim zápas nepovedl. "Proti soupeři, kterému se bohužel zranili hráči, aniž by to bylo po nějakých našich raubířských zákrocích, jsme se nedokázali prosadit. Nedařilo se nám," uznal Tomáš Abrham starší, jenž kladenský celek vede s Tomášem Vincencem a jejich hlavním cílem pro jaro je záchrana I. A třídy.

Druhá strana mohla být spokojena s výsledkem, spíš ale litovala hlavně zraněných hráčů. Manažer klubu Rastislav Stříška také konstatoval, že jednání mezi oběma kluby o návratu doberského Filipa Dejčmara zpět do SK Kladno se moc nepovedla. "Jednáním ten přestup asi nelze nazvat. Asi se ani víc nechci vyjadřovat. Nicméně Filip projevil velký zájem být na SK a Čechie mu vyšla vstříc. Věřím, že se mu bude dařit, hlavně mu přeji, ať je zdráv. Vím, jaké měl zdravotní komplikace. Společnou cestou jsme vše pevně věřím vyřešili," řekl Stříška na adresu borce, jenž se v zimě nečekaně prosadil do kádru kouče Zdeňka Haška.

Stříška pustil také Jakuba Veselého zpátky do Dřetovic a Jana Mertlíka do konkurenčních Doks. Ač ještě nedávno mezi kluby panovala velká rivalita, tady si Stříška jednání pochvaluje. "S Markem Maříkem jsme si sedli. Čechie nechce nikomu bránit hrát vyšší soutěž, je to v podstatě i ocenění naší kvalitní práce, k dohodě o přestupu Honzy Mertlíka tedy došlo," upřesnil.

Sám hráče v boji o postup do I. A třídy také shání, ale zatím se mu prý nepovedlo nic dotáhnout. "Není to jednoduché, shání všichni. My jdeme stále stejnou cestou. Chceme hráče, kteří chtějí být v Čechii! A všech, kteří zde již jsou, nebo plánují příchod, si velmi vážím. Jsou to hráči s fotbalovým srdíčkem a bez nároku na honorář," překvapil na závěr.