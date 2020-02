Slavia vyhrála osmý zápas v řadě a vy jste z toho odehrál sedm. To můžete chodit po šatně a „dělat ramena“.



(směje se) Já jsem hlavně rád, že když se kluby na střídavém startu domluvily, že dokážu Slavii pomoct. Padá mi to tam, tým z toho má body. Doufám, že to co nej-déle vydrží. V kabině je perfektní nálada, chceme vybojovat nejlepší startovní pozici pro play-off a rádi bychom na šňůru po reprezentační přestávce navázali.

Co je největší zbraní Slavie, se kterou teď porážíte jednoho soupeře za druhým?

Trenér dokáže dobře poskládat sestavu a každá lajna je vyrovnaná. Kluci jsou semknutí, všichni bojují. Máme mladý tým, na kterém je vidět, jak všichni chtějí uspět.

Když se za osmizápasovou sérii výher ohlédnete, jenějaká, které si ceníte více než ostatních?

Takhle se to asi nedá brát. Všichni vědí, o co se hraje, a každému záleží na týmovém úspěchu. Začíná to od brankáře, který chytá skvěle, na to se nabaluje fungující obrana a šlape to i útoku. Kádr je dobře poskládaný, všichni pracují a výsledky jsou odměnou.

V Kladně jste tolik nehrál, uvítal jste možnost střídavých startů ve Slavii?

Určitě ano. Jako hráč Kladna jsem nebyl tolik vytěžovaný a jsem rád, že teď mohu pomoct Slavii, a když to jde, tak i Kladnu.

Opačným směrem, tedy ze Slavie do Kladna, má střídavé starty Petr Vampola. Ty mu mají skončit v polovině února. Jak je to s vámi?

To je záležitost vedení klubů, nezabývám se tím. Je to tak, že mi řeknou a já jdu hrát tam nebo tam. A to platí i pro Petra. Když se kluby domluví, budeme pokračovat ve střídavých startech.

Jak zvládáte změny dresů i soutěží?

Mezi extraligou a první ligou je veliký rozdíl. V extralize se pořád hraje jeden na jednoho, je spousta osobních soubojů, v první lize zase hodně přečíslení dva na jednoho nebo tři na dva. Rozdíly jsou obrovské.

V sobotu jste hrál za Slavii v Porubě a večer za Kladno ve Vítkovicích. To už bylo lepší se nevracet…

Kladno jelo už v sobotu, po zápase mě kluci vyzvedli v Kravařích a připojil jsem se k týmu.

Kladno bojuje o záchranu, Slavia, řekněme, o postup. Je veliký rozdíl nastoupit za jednotlivé kluby?

Rozdíl je veliký. Ve Slavii se hokejem bavím, můžeme jen získat, nic neztratíme. V extralize je to svázané. Jde

o hodně a je to větší psychická rána, když se bojuje, aby tým nebyl na padáka. Věřím, že to co nejdříve zvládneme.

Takže ideální scénář je rychle zachránit Kladno a pak vystřílet Slavii úspěch v play-off…

Přesně tak. Všude je o co hrát.