Na Cábelíky se Kladenští umí vyhecovat. Roky proti nim vystupovali jako favorit a často narazili. Teď je to nějakou dobu naopak: silnější kádr Králováku občas s Kladnem narazí…

Tak jako v sobotu, kdy neproměnil svoje šance. Hosté nastřelili Krejdlem břevno, dvakrát proti jejím šancím zachraňoval Vokoun (hlavně proti Václavíkovi), který tak ani ve druhém zápas proti týmu ČFL nepustil branku. Tedy pustil, ale trefa Hella po standardce neplatila pro ofsajd. „Nulu vzadu si hodně cením,“ uznal Dušan Binder.

Kladno poprvé na domácí stadionu, kde se v létě upravovala zavlažovací systém, dalo po přestávce dva góly a u obou byl mladý štírek z Dukly Šátek. Nejdřív si merunu navedl pěkně mezi dva obránce a ti ho secvakli: penalta. Říha ji proměnil a poté se prosadil i samotný Šátek. Naběhl na si na úchvatnou Holubovu přihrávku, obešel i gólmana a dal na 2:0.

„Pro sebevědomí a chuť do dalšího tréninku je to dobrý výsledek. Hráli jsme zase o něco lépe, byli dost na míči. Nicméně pořád tam jsou chyby, na nichž musíme pracovat, hlavně po zisku míče ho rychle zbytečně ztrácíme,“ našel i chyby jinak spokojený Dušan Binder. „Celkově jsme na kluky hrdý, vždyť porazili o soutěž výš hrající tým. To se počítá,“ dodal kouč.

Asistent trenéra Cábelíků Jaromír Šilhan, který to na kladenském stadionu velmi dobře zná, litoval zahozených šancí i dalších věcí. „Šancí bylo dost, ale bohužel zase bez gólů. Zápas to byl dobrý s obou stran. Z naší strany tam byly dobré věci, ale zároveň i nesmyslné. My dostaneme gól, že špatně vyřešíme akci u soupeře ve vápně, oni nám vyjedou a z brejku uděláme nesmyslnou penaltu. To je pak těžké. Jak jsem říkal minule, bez gólů se nevyhrává,“ litoval Jaromír Šilhan.

Za Kladno už nehrál z Velvar zkoušený Patrik Furmánek, který míří do Slaného. V Kladně by se jeho čich na góly hodil, ale klub dá raději šanci svým odchovancům.

Kladno – Králův Dvůr 2:0 (0:0). Branky: Říha (PK) a Šátek.



Kladno: Vokoun – Borák (46. Kolářský), Javorek, Pechr, Ježdík – Růžička (55. Procházka), Říha (65. Donát), Holub – Dejčmar (46. Šátek), Šnobl (82. Říha), Pospíšil.



Králův Dvůr: Špicl - Novák J. - Holý, Hell, Dvořák, Václavík, Kilián, Beňo, Krejdl, Jákl, Mach. Střídali: Krejča, Vrba, Osvald, Mlejnek.