Ve fotbalové I. B třídě bude letos na jaře sestupovat hodně mužstev, protože se jedna skupina zruší. Proto se také čekalo, že mohou nastat problémy, kdy některé z družstev bude zpochybňovat výkony rozhodčích. Problémy skutečně nastaly, ale paradoxně utkáních, která byla buď výsledkově zcela jasná, nebo se provinění dopustil v samém závěru zápasu tým, který vedl a nakonec i zvítězil.

SK Hřebeč - Baník Libušín 2:3pk, KP, 23. 9. 2018, předseda OFS Kladno a delegát zápasu Petr Blažej | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Po minulém víkendu bylo například velmi horko v zápase Černolice – Tlustice a týden před tím situace dospěla situace po utkání Plaňan v Ostré tak daleko, že středočeští arbitři odmítají do vyřešení případu zápasy tohoto týmu rozhodovat. Hlavním důvodem je pozápasové prohlášení trenéra Plaňan zveřejněné v mediích a na webových stránkách klubu, kdy rozhodčího Miloše Stejskala obvinil z úmyslného ovlivnění zápasu a nepřímo také z korupce.

Co jste říkal tomu, jak se ke kauze Plaňany postavilo vedení SKFS, které vyjádřilo rozhodčím podporu?

Cílem každého z nás by mělo být náš společný fotbalový projekt hájit a ideálně se ho snažit svým jednáním dál posouvat a zkvalitňovat. Tady šlo o nepodložené pomluvy, které špiní veškerou práci nás všech, co děláme pro fotbal ve středních Čechách. Doufám - a beru to tak, že to byl jen zkrat jednotlivce. Nepochybuji, že svazové orgány včetně disciplinární komise záležitost vyřeší. Myslím si, že zástupci oddílu Plaňan se od těch výroků distancují a že vše byla jen otázka jednotlivce.

Tím by mohl spor skončit mezi Plaňany, středočeským svazem a rozhodčími?

Určitě, jde o to obvinění ze strany trenéra Plaňan. Zatím žádný zástupce, ani Plaňan, ani nikdo z disciplinární komise svazu, neměl možnost se k tomu vyjádřit a nevyjádřil se. My jsme jako rozhodčí podali podnět ke správnímu řízení, aby tam prošli celou záležitost. Protože zde došlo k vážnému obvinění z ovlivňování zápasu, je třeba, aby bylo prokázáno. V případě, že prokázáno nebude, je nebezpečnost kauzy obrovská. Proto říkám: nejde o samotné utkání, ale o to nešťastné vyjádření do sdělovacích prostředků. Svaz i rozhodčí si hájí a budou hájit svoje renomé.

Co rozhodčí dělají pro to, aby tak vážných obvinění bylo co nejméně?

Víte, já se snažím vždycky koukat lidem přímo do očí, pojmenovat chyby. My zveřejňujeme všechny pokutové kopy a červené karty, které dáváme na internet i s popisem, kdokoliv si může dát podnět k jakékoliv situaci. My ji pak přezkoumáme, rozebereme a v případě chyby k ní přistoupíme tak, jak se má.

Plynule navážu na případ z Černolic, kde došlo k napadení rozhodčího, poškození jeho auta. Domácí si navíc hodně stěžovali na jeho kvalitu, nezkušenost a úroveň. Co tomu říkáte, vy si na kvalitě rozhodčích v kraji dáváte záležet?

Mně se ´líbí´, že si na úroveň rozhodčích vždycky stěžují ti, kteří se ocitnou v problémech. Když si vzpomenou, že vlastně rozhodčí pískali špatně. Chci říct, že ve obou případech – tedy v Plaňanech i Černolicích, pískali mladí kluci, a v tom druhém zápase se nic mimořádného nedělo, dokud nedošlo k fyzickému útoku. Rozhodčí pak mají právo utkání ukončit, pokud se cítí psychicky nebo fyzicky neschopni pokračovat. Ten modus operandi je většinou nejasný, ale po letech je stále stejný. Jestliže se stane nějaké provinění, pak najednou přichází nějaký útok na rozhodčí, v tomto případě dokonce od pana Macely, který je členem revizní komise SKFS. Ten je v zápise uveden jako trenér a přitom nemá adekvátní trenérskou licenci. Chci jen říct, že odbornost rozhodčích je na rozdíl od těch činovníků, kteří vystupují neoprávněně jako trenéři v utkáních, jasná. Navíc zmíněný rozhodčí hraje za Votice I. A třídu. Zdá se mi směšné zpochybňovat odbornost někoho, když sám porušuje pravidla.

Ještě jednu otázku – všichni tušili, že jaro bude náročné, zejména v B třídách, z nichž bude hodně klubů sestupovat. Jak jste zatím spokojený s výkony rozhodčích, když se staly zmíněné problémy v Plaňanech a Černolicích. Může se to zhoršovat?

Nemyslím si, že tohle bude mít na B třídy vliv, protože v prvním případě utkání skončilo 6:0 pro domácí, kteří byli jednoznačně lepší. V druhém případě se napadení stalo v devadesáté minutě, kdy domácí, kteří spáchali útok, vedli protest kvůli nějakému nedůležitému vhazování. Myslím, že je to spíše o agresivitě ve společnosti a mezi lidmi, kdy jsme zvyklí všechno házet na rozhodčí. Neříkám, že za to nemohou, oni jsou také jenom lidé. Ale nemůže to být důvodem jejich fyzického napadání.

A jak je to s tou spokojeností s rozhodčími?

Zatím jsem spokojený, sezona je dlouhá a bude ještě náročná. Co se týče kvality řízení, nebojím se ničeho. Bohužel musíme řešit záležitosti, které nejsou přímo způsobeny chybou rozhodčího, která by poškodila tým natolik, aby utkání bylo ovlivněno ve smyslu postupu nebo sestupu. To je škoda.