Největší favorité neměli k dispozici řadu hráčů. Braškov nenasadil trojici letních posil J. Štoncnera, Doubka a Vydru, ani další borce včetně absentujícího kouče Martina Šalamouna. Na Doberské lavičce sice nový kouč Daniel Sigan nescházel, ale i jemu dost hráčů chybělo.

Přesto měla Čechie papírově nejsilnější kádr a díky dvěma obratům roli favorita potvrdila. S Braškovem sice ještě čtvrt hodiny před koncem prohrávala 2:4 (za domácí Krovoza 2, Brodský z penalty a Zábranský), ale pak přišla smršť čtyř branek a obrat na 6:4. Ve finále s Červeným Újezdem tým prohrával 0:2, přesto do pauzy otočil brankami Pařízka, Faktora a Ondráška na 3:2 a pak už přišel liják, po němž pořadatelé turnaj ukončili.

Trenér vítězů Daniel Sigan smekl před týmem, se kterým se v červenci seznamoval. Ocenil hlavně to, že kluci se ani za nepříznivých stavů nepoložili. „Ukázalo nám to, že jsme schopní otočit zápas, ale když na sobě nebudeme pracovat, nebudeme dřít a nebudeme týmoví, nebudeme úspěšní,“ řekl pro klubové stránky Čechie Daniel Sigan.

Pochválil také posily nejen ze Hřebče (Pařízek skóroval v obou zápasech, Tetur), ale i ex-dobrovízského cizeléra s exkluzivní kopací technikou Jaroslava Trnku nebo bojovného Michala Linharta. „Utkání nám ukázalo, že jsme schopní během 15 minut inkasovat tři branky, ale zase jsme během 15-20 minut schopni čtyři góly dát. O tom možná i tahle soutěž (I. B třída) bude, seznamuji se s ní,“ dodal Sigan.

Také domácí Radim Bednář, který na pozici kouče nahradil omluveného Martina Šalamouna, byl spokojen. Mrzel ho jen výpadek v závěru semifinále s Velkou Dobrou, ale měl pro něj omluvu. „Scházeli nám obránci, přehazovali jsme dozadu kluky co tam nehrají, navíc jsme neudrželi míč a Doberáci nás dostali pod tlak. Jinak ale zápas snesl na to, že šlo o úvod přípravy, hodně slušná měřítka a my se do 75. minuty drželi statečně,“ mínil.

V neděli jeho tým zapnul v určité části prvního poločasu a porazil díky tomu Družec 3:1. Skóre otevřel Jaroslav Korpa, který se tak hezky rozloučil, protože s kolegou Václavem Šimáčkem se vrací do Unhoště, která obnovila činnost a volá svoje rodáky domů. Skórovali i o víkendu produktivní Krovoza a Hudousek.

„Jardovi Korpovi a Vašku Šimáčkovi moc děkujeme za roky, které u nás odkopali a přejeme jim v novém působišti hodně úspěchů,“ za celý klub vyprovodil zkušené borce na cestu Radim Bednář.

Ten byl s turnajem spokojen celkově, podle něj splnil výborně svůj účel.

Družecký Ondřej Burant mínil, že pohár v Braškově jeho tým pojal letos spíš na herní vytížení a zkoušku některých nových hráčů než na umístění. „Každopádně chodíme trénovat v extrémních počtech a při turnaji jsme během dvou dnů protočili 24 kluků!“ překvapil hrající kouč Družce.

Co se týče hry samotné, sobota podle něj odkryla klasickou družeckou nemoc v zakončení. „Takové zápasy jako s Červeným Újezdem prostě musíme urvat na naši stranu. V neděli byl duel s Braškovem fotbalovější, ale opět jsme nedali do poločasu tři tutovky a místo toho sami tři góly dostali. Nicméně fotbalově to bylo určitě lepší než v sobotu,“ dodal Burant s poděkováním Braškovu za pozvání a kvalitní turnaj.