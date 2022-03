Jak výstavba obce zasahuje do chodu fotbalového klubu? Divili byste se, dost. Důkazem je právě Jaroslav Hráský. V Přítočně roky žije a s jeho masovým rozšířením směrem ke Kladnu (až k firmě DEK) a kroky starosty rozhodně nesouhlasí. Dokonce je strůjcem petičního výboru, který by tomuhle rozšíření mohla zamezit. Vedení obce a petiční výbor mezi sebou soupeří velmi tvrdě.

„Jsem proti výstavbě a tím pádem jdu proti obci. A ta do chodu fotbalového klubu výrazně zasahuje a pomáhá mu. Nemohu na jedné straně s obcí spolupracovat a na druhé proti ní bojovat,“ vysvětluje Jaroslav Hráský, u něhož prý dokonce hrozí, že v případě neúspěchu petice Velké Přítočno opustí a postěhuje se jinam. „V tom mám jasno,“ říká.

Jako domek z karet. Jedomělice drtí série zranění, těší však jeden návrat

A dodává, že jeho fotbalové srdce pláče. Není to jen mluvka, jakých potkáváte na fotbale moc a moc. V klubu jako předseda pomáhal v podstatě se vším. Počítal účetnictví, dával dohromady žádosti o dotace, sekal trávu, psal články na webové stránky klubu. Prostě vše, co zrovna bylo třeba. Práce za ním rozhodně vidět je, to nejlépe posoudí ti, kdož se na hřišti byli podívat.

Ale i když se funkce vzdal, s fotbalisty se ve zlém nerozešel. V začátcích je ochoten jim i pomoci. „Než se s tím vším trochu srovnají, chvilku to zabere a tam jim opravdu pomohu. A protože je znám, tak věřím, že postupně vše v pohodě zvládnou,“ věří nováčkům ve výboru, kterými jsou kromě zmíněného starosty obce Jana Burgera také Jakub Feda, Pavel Jícha a Radek Kadlík. S nimi zůstali Milan Maňkoš, Petr Šiler a Václav Novotný.

Doplňme, že ještě za vedení Jaroslava Hráského došlo v Přítočně ke změně na trenérském postu, když se A týmu ujal Jiří Zeman. „Rok jsme v podstatě neměli trenéra, většinou zaskočil Petr Šiler. Teď ho máme a Jirka Zeman i kluci v týmu mají jediný úkol, zachránit B třídu. To je s výchovou mládeže aktuálně pro klub to nejdůležitější,“ dodal Jaroslav Hráský.

FOTO: Braškov posílil v poli i trenérsky, kladenský lídr bude muset přidat