Jednotlivé týmy nastupují se zajímavými názvy jako Nulová šance, Vyhaslé hvězdy, Lucky Looser nebo ČUT klub Nekops a povedou je často zkušení borci jako exligista Josef Galbavý, futsalový reprezentant Tomáš Abrham, dále Tomáš Vydra či Lukáš Čičmanec.

Nejprve se bude bojovat ve dvou skupinách po šesti účastnících, čtyři nejlepší pak postoupí do klasického vyřazovacího systému - play off. To vypukne před pátou hodinou odpolední, semifinále pak startují v 18 a finále v 18.45 hodin.

Ve hře jsou poháry pro nejlepší.

Rozdělení skupin:

A: Bad Boys Kladno, Youngsters FC, Nulová šance, Adrie, Lucky Looser, Šestý tým.

B: ČUT klub Nekops, Boca Junior, Meteor, CD Eibar, Vyhaslé hvězdy, Stará garda.