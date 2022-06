Žáci hráli už v úterý a vedli si fantasticky. Výhra 5:0 hovoří za vše. Tým Jaroslava Hamouze dominoval, kromě pěti branek dal i dvakrát břevno a jeden gól mu sudí neuznali. Nicméně náskok pěti gólů do odvety je více než nadějný. Po dvou brankách dali Kučera a Jílek, jeden přidal Polák.

Kluky podpořili v hledišti nejen rodiče, ale i řada trenérů a hráčů z jiných kategorií, v SK teď fotbalisté hodně drží při sobě a táhnou za jeden provaz.

Také dorost nastoupil v atmosféře, jaká na stadionu Fr. Kloze zdaleka nepanuje ani při zápasech A mužstva. Fanoušky měli v ochozech domácí, ale i hosté z Roudnice, kteří byli letos v nižší soutěži suverénní. A podle toho začali, po dvou rozích lovil gólman Ševce ze sítě dva míče.

Tohle by s leckým zamávalo, jenže bojovné kladenské srdíčko ještě není dějepisem. Kluci zabrali a také díky standardkám skóre vyrovnali a pak i otočili. Dvakrát se trefil Chlumský, přitom ani nedohrál kvůli křečím stejně jako někteří další, tak SK dřelo. Trefili se také stoper Bokša a v závěru mazácky Blažek ve chvíli, kdy byli domácí oslabeni právě o Chlumského svíjejícího se na zemi.

V závěru hosté sahali po snížení, ale hlavičku zblízka lapil Ševce jako malinu a udržel náskok dvou branek.

"Po tom začátku jsem šťastný za to, jaký výsledek kluci uhráli, nicméně je to jen poločas, a ještě nás čeká peklo, to vím už teď. Ale klukům věřím, přece jen mají v nohách víc těžkých utkání než protivník, jenž neměl ve své soutěži konkurenci," hodnotil zápas trenér Kladna Radek Duda.

Konečně umělý trávník!



Skvělou zprávou pro klub je konečně zahájená rekonstrukce umělého trávníku. Starý začala specializovaná firma ve čtvrtek stahovat a na přelomu července a srpna by se měl začít pokládat trávník nový!!!