Podle Nedvěda to vypadá, že si největší klub okresu nehodlá dělat zle, což sice chápe, ale přesto chce kluby přesvědčit, aby se nebály a pokud změny ve fotbale chtějí, mají zvednout ruku a přihlásit se k hnutí Fotbalové evoluce. „Nemůže se jim líbit, kde se fotbal ocitl a změna je nutné, aby se fotbal vyčistil,“ dodal David Nedvěd.

Petr Brabec odmítá hádky přes noviny, ale vzhledem k tomu, že článek s kritikou jeho osoby už vyšel, reagovat prý musí. A uvést některé věci na pravou míru. „Zejména to, že my žádné oficiální pozvání na setkání se zástupci (F)evoluce nedostali. Řešili jsme s Davidem pronájem umělé trávy ve Švermově, zmínili jsme se o setkání a on nám říkal, že můžeme přijít také. Já bych si představoval, že když někdo chce dělat zásadní změny, tak bude objíždět kluby, obvolá je a hlavně při tom představí vše, co chce změnit. V případě SK Kladno to rozhodně neudělal,“ mračí se Brabec.

Zároveň přiznává, že nejen on v klubu SK Kladno je pro změny ve fotbalové hnutí, už bylo přece jen cítit hnilobou. Kladno se o tom samo na podzim přesvědčilo, v tisku propírané trio rozhodčích Grim, Paták, Kříž mu vzalo hodně chuti jednostranným řízením zápasu v Neratovicích. „Byli jsme jedni z posledních, na kom se vyřádili,“ ucedí hořce Brabec a pokračuje: „Fotbal se dostal někam, kde už je to moc špatně. A změnu potřebuje. Ale David (Nedvěd) ve zmíněném rozhovoru do novin dvakrát pochválí současného předsedu OFS Petra Blažeje a přitom ho chce ve funkci vystřídat. Tak buď s někým jsem spokojen a nebudu do něj rýpat, nebo nejsem a chci ho vyměnit,“ říká.

Brabcovi se zdá, že nové hnutí až příliš hází všechny dosavadní lídry okresního fotbalu do jednoho pytle. I když většina týmů SK hraje vyšší soutěže, stejně s OFS spolupracuje. „Sídlí u nás a vídám je na umělce, kde běhají s mladými rozhodčími a učí je pravidla. Bude tohle dělat někdo dál? A vidí někdo i to, co vadí víc mně? Že chyby jsou také v trenérech, funkcionářích, divácích - jak se občas chovají. Já bych tedy rozhodčím nechtěl být ani náhodou. Ale neříkám to na jejich obhajobu. Jen vím, že skoro každý má máslo na hlavě, včetně klubů. A hlavně tam by se mělo začít. Takže změny ano, chceme je, ale musí mít pořádnou koncepci. Tohle spíš zavání tím, že i když se to někde dělá dobře, tak je prostě podle nějakého zadání vyházíme a nahradíme někým novým,“ nabízí svou verzi bývalý prvoligový borec Teplic či Zlína.

Ten se zná i s hlavní tváří (F)evoluce Vladimírem Šmicerem a také s ním ve Švermově o změnách debatoval. „Vysvětloval mi je, ale on bere spíš fotbal ve vysokých patrech. Okresy ho zajímají teď a sám to řekne, protože potřebuje jejich hlasy. Já jsem Petrovi (Blažejovi) i Davidovi (Nedvědovi) navrhoval, aby spíš spolupracovali. Bláža s tím problém nemá, David ano, což je škoda. Protože stejně jsou v návrhu nového výkonného výboru většinou stejní lidé, jako byli dosud. Kteří tomu rozumí,“ připomíná Brabec.

SK Kladno se současným okresním svazem problém podle Brabce nemá a zásadně do volebního boje zasahovat nebude. Rozhodnou spíše vesnické kluby, odsud se zrodí případná proměna. „Za nás je to o spolupráci a o pohledu na fotbal. A o jasném plánu. Kdo ho bude mít, ten ať uspěje,“ dodal Petr Brabec.