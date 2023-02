Na kladenské palubovce hostil Brandýsek bez nemocného Čížka rovněž dost oslabené Tiradorec z Ústí nad Labem. Ti patří k elitě soutěže, zatímco Brandýsek letos dře bídu a je předposlední, kdy má za zády jen Českou Lípu. V pátek byl sice bodům blízko, ale nakonec nemá ani jeden. Hosté mu utekli na 3:0, pak teprve začala stíhací jízda domácích. Ti hráli velmi dobře power-play a brankář Vaněk dokonce skóroval na 3:3.

Jenže pak domácí zase chybovali a na čtvrtou branku ve své síti už nedokázali zareagovat. Lépe řečeno dokázali, ale buď trefili tyčky, nebo selhali v obrovských šancích.

A tak body odcestovaly pod Střekov.

"Měli výborný první poločas, hráli jsme soustředěně, zodpovědně, vytvářeli si šance, které jsme nakonec i proměnili. Možná jsme jich měli dát víc, ale i tak jsme se na začátku druhé půle dostali do tříbrankového náskoku," začal hodnocení trenér Tiradores Dušan Stíbal. To ovšem bylo z pozitivních slov vše. "Pak jsme však předvedli naprostý opak, to, co jsme si řekli, asi zůstalo v šatně o poločasové přestávce, a zejména kvůli obrovské nedisciplinovanosti a velkým chybám jsme dovolili soupeři srovnat. I soupeř nás ale nakonec svou chybou pustil k další trefě, která byla, i díky obrovskému štěstí, které jsme v závěru měli, vítězná. Spokojeni můžeme být s 1. poločasem, a samozřejmě se třemi body," dodal.

