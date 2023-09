Reakce na příchod Milana Švengera do branky fotbalistů SK Kladno na sebe nenechala dlouho čekat. Ambiciózní klub měl rázem na soupisce čtyři brankáře, kteří touží chytat, a tak jeden zamířil pryč. Dosavadní jednička Filip Pettík bude nově chytat za konkurenci z Nespek na Benešovsku.

V divizním derby mezi Kladnem a Slaným se body dělily po remíze 2:2. Filip Pettík | Foto: Roman Mareš

Pettík přišel do Kladna v únoru loňského roku z Mostu/Souše, už předtím však chytal třeba za Hostouň, Beroun nebo mateřský Motorlet.

Nyní vypomůže Nespekům, jimž start do divize B jako nováčkovi vůbec nevyšel a jsou poslední se dvěma body. Naposledy nezvládly důležitý zápas s také ohroženým Českým Brodem, jemuž podlehly na jeho půdě 0:5. Pettík ale nechytal, v bráně byla dlouholetá jednička mužstva Václav Drážek.

„Přivedli jsme ho do týmu do dvojice s Václavem Drážkem, akorát se nemohl zúčastnit zápasu v Českém Brodě, protože jeho manželka čeká narození dvojčat, takže utkání nestihl. Na této úrovni je to běžné a normální, že se tyto okolnosti tolerují,“ řekl k čerstvé akvizici Nespek asistent trenéra Petr Králíček.

Kladnu zůstala silná brankářská trojka Milan Švenger, Martin Vokoun, Adam Cimrman plus benjamínek Jakub Ševce.