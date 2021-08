„Zespodu branek jsme objevili díry, bylo naprosto nutné opatřit nové branky. Ale byl jsem nemile překvapen, když jsem zjistil, že stojí devadesát tisíc!,“ ulevil si šéf klubu Petr Kovář.

Ten neprožívá sportovně zrovna nejšťastnější období. Sestavu Slavoj dal po letech do rychtyku, pořídil si i super jména jako Tomáš Rouček, ale sen o postupu ze třetí třídy dvakrát zhatila koronakrize a nedohraný ročník. V okrese se zrovna žádné místo neuvolnilo a tak musí kluci od nádraží poctivě čekat na svou šanci.

A do toho krize s brankami. Nakonec klub něco ušetřil, když si borci udělali základní práce sami a branky koupili. Teď se mohou i chlubit protože jde o stejné brány, do jakých se střílely banány na nedávném evropském šampionátu.

Stejně se ale našli tací, kterým bylo starých branek a zároveň zkracování hřiště (i na to na Slavoji přistoupili) líto. Petr Kovář má i tyhle fanoušky rád a myslel na ně. „Branky jsme nechali rozřezat, pár lepších kusů necháme zapískovat a chlapi budou mít vzpomínkový artefakt, aby je to nemrzelo,“ usmál se Kovář.

Teď už se nemůže dočkat soutěže a bojí se, jak bude třetí třída vypadat. Už odstoupil Svinařov a špatně to vypadá také s Kačicí. Po koronapauze v těchhle klubech nemá kdo fotbal hrát. „Uvidíme, jak to dopadne, ale bojím se, abychom nezačali až někdy v polovině září. Hlavně aby se už soutěž dohrála, přiznám se, že bych už chtěl postoupit,“ dodal Petr Kovář, jehož tým podle mnohých patří ne do okresního přeboru, ale klidně do I. B třídy. Tam se může uvolnit místo po Klobukách, ale bohužel, fotbalové řády takové přesuny nepovolují…

Škoda.

Slavoj Kladno má nové branky jako na EuruZdroj: Slavoj Kladno

