Poprvé do klání zasáhli hráči Braškova, kteří se představili hned dvakrát. V sobotu porazili v solidním utkání Slovan Kladno, když vedli už 3:0. Na více odpovídajících 3:2 upravili poražení v posledních deseti minutách, kdy se dvakrát trefil Bělohlávek, který překonal náhradního testovaného brankáře Pecha. „Tam jsme trochu ubrali v koncentraci. Také chybělo více hráčů než pak v neděli a Slovan s námi vydržel běhat,“ mínil kouč Braškova David Míčka, za jehož tým se trefili Jaroš, Repaský a Machuta

V neděli si Braškov už v pohodě poradil se Zvoleněvsí 8:2 (Jaroš 4, z Dubí vypůjčený Nachtigal 2, Bednář, Repaský) a o první místo ve skupině si zakope s Lány. "Za stavu 3:0 jsme zase vypadli z role, to umíme jen my. Soupeř snížil na 3:2, ale hlavně ke konci odpadl v obraně a my dávali snadné góly,“ dodal Míčka a byl rád, že tým splnil povinnost.

Braškov zkouší tuchlovického Kacafírka a dál kouká i po dalších posilách. „Ale je to těžké. Na Vánoce všichni mají chuť, teď už je to jinak,“ mrzí braškovského kouče.

Zápas mezi Kročehlavy a Zichovcem byl bezgólový až do 55. minuty, kdy se prosadil celek z Kladna. Ve snaze vyrovnat soupeř opět inkasoval a nakonec padl 0:4. Poražení nastoupili se šesti dorostenci a ke konci šlapali vodu.