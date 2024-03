Nejtěžší možná start čeká o víkendu na fotbalisty Sokola Braškov. Jarní část I. B třídy skupiny A, kde klub hraje už sedmnáctou sezonu v kuse (!) totiž odstartují na půdě Dobrovíze, na podzim jasně nejlepšího mužstva celé soutěže a jednoznačného favorita na postup. I proto Braškovští zvolili jako soupeře do generálky jiného lídra B třídy – Lužec na Vltavou. Ten vede skupinu B a Braškov porazil 1:0.

Fotbalisté Velké Dobré (v modrobílém) porazili v derby Braškov jasně 3:1. | Foto: Vladislav Lukáš

Přesto braškovský trenér Martin Šalamoun nebyl rozladěný, jeho mužstvo podalo na přírodním trávníku dobrý výkon. „Jediný gól jsme dostali po chybě stopera, který chtěl uhrát balon místo aby ho odkopl, ale uklouzl a domácí hráč to pak měl snadné. Druhou šanci už Lužec nedal, ale víc jich neměl, zatímco my určitě šest a z toho čtyři tutové,“ popisoval Šalamoun.

Dvě možnosti spálila zimní posila z Knovíze Šimon Lunger, další měli tradiční opory jako Štoncner, Brodský nebo Urban. A když už Brodský skóroval, jeho gól mu rozhodčí neuznali.

„Ale fotbalově to bylo dobré, to mě těší. Uvidíme, jak zvládneme těžký zápas na úvod,“ usmál se nad nadcházející bitvou v Dobrovízi Martin Šalamoun, jehož tým musí na jaře bodovat víc než v podzimních zápasech, jinak mu hrozí pád do okresního přeboru.

Což klub rozhodně nechce připustit, vždyť je s velkou převahou nejdéle fungujícím klubem v I. B třídě. Postoupil do ní v roce 2007, končí už tedy sedmnáctou sezonu! Fajn věc, ale také závazek třeba i pro ty, jejichž tátové se na úspěchu podíleli, což je třeba případ mladého Mikuláše Bacha.