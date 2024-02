Místo toho udeřili dvakrát hosté a po obrátce už byli lepší výrazněji. Stoper Šimáček ještě po standardce snižoval na 2:3, ale v závěru Pražané dali čtvrtou branku.

Táta vers. syn a hned dvakrát. Obrana z druhohor gól nedostala

„Pro nás to byl velmi dobrý zápas, hosté mají skutečně zajímavé a kvalitní fotbalisty. My se jim do poločasu docela vyrovnali, po prostřídání už to tak dobré nebylo, ale celkově to byl dobrý výkon, přece jen teprve začínáme,“ spíše chválil braškovský trenér Martin Šalamoun.

Mrzelo ho jen zranění stopera Osvalda, jenž si zlomil bolestivě palec u nohy, a tak bude celou zimní přípravu chybět.

Braškov hraje ještě ve čtvrtek na Bílé Hoře, později ho čeká soustředění v domácím prostředí Policie Modrava na Kašperských horách.

Braškov – Jinočany 2:4 (1:2). Branky: Brodský, Šimáček - Řehák, Pelikán, Nový, Simandl.