Zdá se, že kladenský Slovan je pod vedením někdejšího futsalového trenéra Kladna Petra Hlaváče v dobré fazoně. Silná je hlavně stoperská dvojka Roman Hejduk - Václav Kulhánek, oba tihle frajeři plus Roman Střela mají leccos odkopáno i ve vyšších soutěžích. Na Braškově svou kvalitu ukázali, když Kulhánek dal dvě branky a Hejduk jednu - další přihrávkou připravil. Zbylé góly Slovanu vstřelili Veselý, Novák a Hnízdil.

A Braškov? Jeho sestava nebyla plná, tým se po dlouhatánské pauze sešel k zápasu poprvé. Jako vždy se mohl spolehnout na gólový příspěvek Jakuba Jaroše, další branky pak vstřelili jeho hokejoví kamarádi, už zmínění Adam Kubík a Dan Kružík. Mimochodem oba mají zkušenost jak s hokejovým dresem Kladna, tak Slavie. Zatímco Kubík je aktuálně na soupisce Rytířů, Kružík je už od loňska oporou celku z Edenu.

Braškov, na jehož pěkném hřišti se do čtvrtka připravuje reprezentace ČR do 17 let, hraje v sobotu 5. června další duel, od 15 hodin se utká s Kročehlavy.