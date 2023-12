„Konečně se nám trochu daří, předtím to moc dobré nebylo. Ať už kvůli fotbalu, práci nebo zraněním jsme se nemohli pořádně sejít a hra nám moc nešla,“ říká Pavel Dlouhý, který bodoval v každém z pěti utkání sezony, do kterého nastoupil. A spolu s Radislavem Neumanem, který už získal 12 bodů, je tahounem týmu.

Důležitý je ale také post gólmana. Rakovnický Petr Kabele, jenž ve fotbale už dlouho čape za Hřebeč, se nyní vrátil po zranění a chytá podle Dlouhého parádně. „Když nebyl, tak chodil do brány Honza Doležal, který jako mladý chytával, ale teď spíš hraje v poli. Je to to samozřejmě rozdíl, Kába chytá parádně. Navíc ho to teď baví, snad mu to vydrží. Protože my si řekli, že do konce roku už neprohrajeme,“ usmívá se Pavel Dlouhý, jenž na případný záskok získal do branky také mladého Josefa Švarce z Doks.

Aby Brazil naplnil svoje slova a do konce roku neprohrál, musí zvládnou nadcházející derby s Brandýskem. Utkání sedmého s šestým vypukne tento pátek ve 20:30 hodin ve sportovní hale u Sletiště. „Na to se samozřejmě moc těšíme,“ říká Pavel Dlouhý.

Jeho tým je složen téměř výhradně z kluků, kteří vyrostli ve Vinařicích, ale hrají jinde. Nejvíc jich působí na Doksech, kde kromě právě Dlouhého a zmíněných Doležala a Neumanna kopou také David Čampulka a Aleš Nesládek. Další oporou je Lukáš Čičmanec nebo doberská dvojka Martin Zelenka – Robin Havlíček. Pak je tu ještě Denys Danylych, pro kterého bude derby s Brandýskem o to zajímavější, že za něj hrají také spoluhráči z fotbalové Lhoty – Simon Chvojka, Jan Zíka.

Směrem k Doksům a jejich senzačnímu podzimu v krajském přeboru, musela cílit i naše poslední otázka na Pavla Dlouhého: Jak se to ještě nedávno podceňovanému týmu povedlo? „Já byl bohužel hrát jen párkrát, ale čím to je, to vím dobře. Tréninkem. Co přišel Tomáš Procházka, trénuje se fakt skvěle a pak je to v zápasech znát,“ má jasno Pavel Dlouhý.