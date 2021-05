Budoucí fotbalové hvězdy míří mezi golfové jamky a na Braškov

V parádním areálu bezděkovského golfového resortu Botanika na Kladensku se už ukázalo několik sportovních reprezentací, ať už to byli házenkáři či fotbalisté do 19 let. Teď se sem chystají fotbalisté do 15 let, aby po koronavirové pauze absolvovali o víkendu první soustředění. Bydlet budou v Botanice, do míče se bude kopat v nedalekém Braškově.

Závěrečné soustředění reprezentace ČR do 19 let před odletem na ME v Arménii. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Pro reprezentaci ideální podmínky této lokality objevil kouč reprezentační devatenáctky Jan Suchopárek, který žije v nedalekém Družci. Hráči jsou ubytováni téměř na hranici okresů Kladno a Beroun blízko dálnice Praha - K Vary, ale přitom uprostřed krásné krajiny. Hřiště na Braškově hostívá sice jen zápasy I. B třídy, ale má vysokou kvalitu. Třeba devatenáctka se tady už dvakrát připravovala na závěrečný turnaj mistrovství Evropy, takže tady trénovali borci jako Alex Král, Martin Jedlička, Matěj Chaluš, Michal Sadílek či Ondřej Lingr. Tedy opory ligových nebo i zahraničních celků. O dva roky později tady pod vedením zmíněného Jana Suchopárka, Radka Bejbla, ale i Jana Kollera chystali na ME nynější opora Slavie David Zima, liberecký Milan Fukala nebo brankář Manchesteru United Matěj Kovář. Nynější nominaci tvořil trenér Karel Havlíček, jeho svěřence si ale přijede prohlédnout i trenér šestnáctky, Havlíčkův jmenovec Petr, někdejší hráč Sparty a nyní Poříčí nad Sázavou. Každopádně je nominace na nadcházející soustředění zajímavá - kdo ze zatím hodně mladých hráčů se nakonec ve velkém fotbale prosadí? Brankáři: Jovanoski Stefan (Slavia), Sládek Jakub (Bohemians), Sutr Jan (Viktoria Plzeň), Hataš Petr (Slavia). Obránci: Holub Gabriel (Slavia), Ho Hung Lukáš (Bohemians), Svoboda David (Sparta), Volfík Petr (Viktoria Plzeň), Zima Tomáš (Slavia), Konečný Mikuláš (Slavia), Šimr Vít (Bohemians), Piták Eliáš (Slavia), Tesař Šimon (Sparta). Záložníci: Chalup Jakub (Viktoria Plzeň), Demmer Nicholas (Bohemians), Dufek Jakub (Slavia), Kucharik Jakub (Sokolov), Saal Lukáš (Sparta), Tošnar Jakub (Sparta), Feit Jan (Sparta), Wesolowsky Alex (Slavia). Útočníci: Bouchner Daniel (Slavia), Havránek Jakub (Bohemians), Krahula Adam (Dukla), Hájek David (Slavia), Rus Daniel (Sparta), Kyzlink Daniel (Dukla Praha), Herák František (Bohemians). Náhradníci: Berka Patrik – Diviš Matěj, Piralič Nicolas, Princ Filip, Sivák David, Liška Jan – Cohen Ben, Novotný Lukáš, Regal Jakub, Honomichl Matěj – Rosenvald Matěj, Steiner Jakub, Teterya Roman, Schwan Dominik.