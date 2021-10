Jinde se však hrály zajímavé mače. Třeba podceňovaná Sparta i v oslabeném složení díky Korytkovi vedla nad kvalitním týmem Rynholce celé utkání, ale nakonec tlaku podlehla v posledních dvou minutách, kdy hosté otočili na konečných 3:2 v jejich prospěch.

Také Stochov překvapil a proti Velvarům zahrál výborně. Po zásluze z toho byla výhra 3:1, kanonýr Lichner ji řídil dvěma trefami.

Zbylá dvě utkání byla jasnější. Švermov sice do poloviny zápasu v Tuchlovicích bojoval a držel plichtu, ale pak odpadl fyzicky a domácí slavili výhru 5:2. Doksy dokonce uštědřily Slovanu Kladno nepopulární desítku. V ráži byl hlavně Burle, autor pěti gólů. Dokonce zastínil Mošničku, a to už je co říci, i když také on dvakrát skóroval.

Stochov - Velvary 3:1 (1:0, Lichner 2, Kiškár - Pekárek), Sparta - Rynholec 2:3 (Korytko 2 - Kedroň, Mušálek, Chalupecký), Doksy - Slovan 10:2 (6:1, Burle 5, Mošnička 2, Ouředník 2, Pelc - Machač), Tuchlovice - Švermov 5:2 (2:2, Schiler, Šubin, Cába, Kašpar, Břeh - Husák 2), Slaný - Tuřany 1:0 kontumačně.

Tabulka staré gardyZdroj: LSP Kladno