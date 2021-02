Kladenský rodák začínal s fotbalem v žácích SK Rozdělov. Přes tehdejší PZ Kladno se jako dorostenec dostal do nejlepšího kladenského oddílu SONP. V roce 1958 byl členem základní sestavy týmu, který získal titul dorosteneckého mistra někdejšího Československa. Nastoupil v obou finálových utkáních proti Dukle Praha (1:1 v Praze a 1:0 na Kladně).

Později se prosadil i v kladenském áčku dospělých, za které hrál devět let (1962-1970), střídavě první a druhou ligu. Jeho spoluhráči byli bývalí výborní fotbalisté včetně československých reprezentantů Kadraby nebo Kofenta, se kterým si prý v kladenské záloze nejvíce rozuměl.

Bývalý skvělý kladenský fotbalista Karel Nešvera slaví osmdesátiny.Zdroj: archiv V roce 1970 po opětovném sestupu Kladna do II. ligy přestoupil do Spolany Neratovice. Za tu hrál ještě několik let v nižších soutěžích.



Karel Nešvera nastupoval v kladenském týmu nejčastěji v záloze a v letech 1962-1970 odehrál za Kladno celkem 359 zápasů, ve kterých vsítil 67 branek.



K osmdesátinám bývalému skvělému borci pro Kladno slavné doby srdečně blahopřejeme.



Luboš HORA