Ve středu 15. září slaví bývalý výborný fotbalista SK (SONP) Kladno Vladimír Svoboda 70. narozeniny. Chlapík, s nímž se pořád ještě klidně můžete svézt, protože je řidičem městské dopravy, vzpomínal v rozhovoru na roky a slavné zápasy v Kladně, Kročehlavech i na Novu, kde kariéru na prahu padesátky končil.

Bývalý skvělý hráč Poldi Kladno Vladimír Svoboda. | Foto: Foto: Luboš Hora

Rodák z Prahy začínal s fotbalem v mládežnických družstvech Dynama Michle. Na Kladno se dostal jako mladší dorostenec v polovině 60. let. Do kádru kladenského áčka byl výrazný talent zařazen ještě před vojnou, ale odehrál jen několik přátelských zápasů. Základní vojenskou službu absolvoval na samém začátku sedmdesátých let v Dukle Žatec. V roce 1972 se z vojny vrátil a začal nastupovat v A-týmu SONP Kladno i v mistrovských zápasech ve II. lize. V mužstvu poté vydržel až do poloviny osmdesátých let, odehrál za něj nejčastěji v záloze 560 utkání, ve kterých vsítil 120 branek. Následně ještě pomohl Kročehlavům vybojovat postup do divize a aktivní hráčskou kariéru ukončil v týmu Nova Kladno.