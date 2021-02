Poté působil v kladenském oddíle jako trenér, především u mládeže a současně hrál nižší soutěže za Velkou Dobrou. Za kladenské áčko hrál svého času i jeho syn Tomáš.

Vrchol své hráčské kariéry jste patrně na konci sedmdesátých let prožil v pražské Bohemce. Jak na toto období vzpomínáte?

"Bohemka tehdy měla výborné mužstvo. Hráli zde takoví borci jako Panenka, Dobiáš, Bičovský i řada dalších výborných fotbalistů. Následně jsem přestoupil do Teplic, které také hrály nejvyšší soutěž."

V Teplicích jste se sešel s kladenským odchovancem Miroslavem Bubeníkem. Oba jste pak v polovině osmdesátých let posílili Kladno…

"Míra Bubeník je můj velmi dobrý kamarád. My spolu hráli ještě mnohem dříve než v Teplicích a na Kladně. Společně jsme nastupovali i za různé mládežnické výběry a společně si i odkroutili vojnu v Dukle Tábor."

S Kladnem jste v sezoně 1988-89 postoupili do druhé nejvyšší soutěže. Jak na tento postup vzpomínáte?

"Především se tenkrát na Kladně vytvořila skvělá parta. Mužstvo bylo i dobře věkově poskládané. Vedle nás starších fotbalistů (kromě Tichého ještě Isteník a Vdovjak) hráli výborně mladí hráči jako Hlásek, Zetek, Topka, Pejša, Havelka a nadějný Suchopárek.

Druhou ligu jste ale za Kladno hrál jen krátce. Proč?

"Můj konec v kladenském týmu způsobily především zdravotní problémy, konkrétně s patou. Fotbal jsem pak ale ještě několik let aktivně hrál za Velkou Dobrou s Vladimírem Dufkem, dlouholetým předsedou klubu."

Zahrál jste si i nejvyšší fotbalovou soutěž. Které hráče jste během svého prvoligového působení nejvíce obdivoval?

"Byli to především spoluhráči z Bohemky Panenka, Dobiáš a Bičovský. Z ostatních se mi líbili reprezentanti Nehoda, nebo Vízek, ale obdivoval jsem též třeba méně známého útočníka Antalíka, který hrál ligu za Baník Ostrava a později i za Nitru."

Jste rodilý Pražan, ale trvale jste se usadil v Kladně. Jak se vám ve městě líbí?

"Na Kladně jsem si zvykl a líbí se mi tu. Vyhovuje mi i to, že do Prahy je to kousek."

Děkuji mnohokrát za rozhovor a k Vašim pětašedesátinám přeji pevné zdraví a co nejvíce radosti do dalších let.

Miloslav Tichý



Narozen: 22.2 1956 v Praze

Bydliště: Kladno

Stav: ženatý-manželka Bohdana-2 děti-syn Tomáš, dcera Martina, 3 vnoučata

Zaměstnání: důchodce

Koníčky: vnoučata, jízda na kole a pěší túry s manželkou, chata

























Luboš Hora