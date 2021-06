Celý život se motal kolem fotbalu, byl dokonce prvním mužem Okresního fotbalového svazu Kladno. V pondělí 21. června František Běhounek oslavil osmdesátku!

František Běhounek zastává čestnou funci předsedy Okresního fotbalového svazu Kladno. | Foto: Foto: Deník/Daniela Řečínská

Lidí jako on by fotbal potřeboval co nejvíc. Nebyl sice žádným ligovým fotbalistou, ale zelené trávníky a mičudu miloval. Před vojnou hrál za amatérskou Olympii Kladno, po vojně už František ale do organizace vstoupil – vybral si Slovan Kladno. Tam hrával, pak trénoval děti. Nakonec se stal předsedou klubu, kde se hrála I. A třída.