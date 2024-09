Podcast funguje už skoro rok, dřív byl jeho součástí bývalý hráč a nyní trenér mládeže ve Slavii Václav Laušman. Toho pro nedostatek času nahradil Adam Kindl, který už ve fotbale „prošmejdil“ kde co: pískal, trénoval, je delegátem. S ním jsou před obrazovkou vždycky další výborný hráč Hřebče Jan Lukeš a všenorský Richard Bláha.

„Sám jsem nějaký podcast o fotbale plánoval, a tak jsem zavolal Honzovi (Lukešovi), jaký mají se svým produktem plán a co by se jim líbilo. Nakonec jsme se dohodli, že nahradím Vencu Laušmana, který už neměl čas a letos na přelomu července a srpna jsme s tím vyjeli ven,“ líčí Kindl.

Do křesla už k neformálním hovorům o fotbálku dostali i zajímavé persony a návštěvnost podcastu šla rapidně nahoru. Ať už to byl šéftrenér mládeže Vyšehradu a kouč mužů Jíloviště Erik Šlechta, nebo trenér Kladna Zdeněk Hašek. „To je aktuálně skoro fenomén stejně jako Kladno jako klub. Tam fotbal teď frčí, hrají dobře a já jako Kladeňák si to užívám. A podcast se Zdeňkem sledovalo patnáct stovek lidí, to je zatím náš rekord,“ hlásí Kindl.

Divizní hovada však neprobírají jen střední Čechy, ale záběr mají celorepublikový, vyjma Moravy, kam přece jen dohlédnou málo. Informace sbírají různými kanály. „Na fotbaly jezdíme, víme, o čem se tam lidi baví, co je zajímá. Zdrojem informací je i váš Deník jako hlavní médium píšící o nižším fotbale. A probíráme kluby od Karlových Varů až po Ústí nad Orlicí,“ popisuje.

Když už si říkají „hovada“, nějaké ostřejší slůvko občas padne. Ještě víc horko může být, až se vyrojí zejména s jarní částí spekulace, kdo co kde uplatil, kdo komu ukřivdil…

„Co se týče ostrých slov, nějaký ´vůl´asi padne, ale moc tohle neřešíme. Češi jsou v tomhle dost konzervativní, ale na západě je kultura posunutá jinam. Když nejsi výrazný, když nejdeš do extrému, nevyděláš si na chleba. Takže nějaké lehčí vulgarismy neřešíme a pro děti náš pořad neděláme,“ usmívá se Kindl.

Při otázce na zmíněné ovlivňování zápasů zvážní. „Taky tohle patří k fotbalu a my se tomu vyhýbat nebudeme. Je to ale tenký led, nemůžete jen tak někoho osočit. Kontroverzní zápasy budou vždycky a vždycky to budou ty, kde o něco hodně jde. Lidé se pak baví o tom, kdo tam byl poškozený, komu bylo naopak pomoženo. A vždycky bude jedna strana naštvaná, tak to prostě je. My nemáme problém se o tom bavit, jen je potřeba našlapovat tady opatrněji,“ říká Adam Kindl.

Divizní hovada najdete každé pondělí na kanále YouTube, trvají zhruba hodinku a technicky jsou každým kolem kvalitněji natočena. Jejich fanoušci se mohou i ve zbytku podzimu těšit na zajímavé hosty, ten další bude z pražského fotbalu. „Jméno si ještě nechám pro sebe, ale bude hodně zajímavé,“ dodal Adam Kindl.

My dodejme, že podcast Divizní hovada se natáčí každé pondělí večer a na kanále You Tube ho najdete vždy ve středu ráno.