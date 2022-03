Do záchranářské mise se fotbalisté SK Kladno do devatenácti let pustili skvěle. Na domácím hřišti byli proti Vyšehradu jasně lepším týmem, ale z úvodního tlaku se jim nepodařilo skórovat. Byli to naopak hosté, kteří šli v úvodu druhého poločasu do vedení. Domácím se podařilo vyrovnat pět minut před koncem, a když v závěru neproměnili v branku ani sérii tří rohových kopů, skončilo utkání remízou 1:1. „Škoda, že se nám nepodařilo skórovat v úvodu. Nakonec byla remíza spravedlivá,“ hodnotil Radek Duda, trenér Kladna.