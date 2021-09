Ten se po letech vrátil do sestavy Tuchlovic, když jim vypadli dva gólmani, a ukázal, že pořád umí. Chytil jednu jasnou šanci a Tuchlovice díky tomu vyhrály duel krajského přeboru s Povltavskou FA 3:0. „Je policista, tak pomáhal a chránil,“ smál se kouč Tuchlovic Miroslav Supáček, jehož potěšil i probuzený kanonýr Jakub Jaroš dvěma góly.

To Zajíček jako stěžejní muž sestavy Hřebče vydržel v její bráně ve Velimi jen 27 minut. Pak ho smetl v souboji nešetrně domácí borec a Zajíček musel do nemocnice, kde se ukázalo zranění ruky tak vážné, že hned musel na operaci. „Jirka je skvělý kluk a strašně nás mrzí, co se mu stalo. Přejeme mu brzké uzdravení. Je to tvrďák, zvládne to,“ říkal manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Ten o zápas přišel, musels gólmanem do špitálu. Každopádně Hřebeč padla ve Velimi po dobrém výkon 1:2, když jí chyběl exligista Jablonský.

Gól dal Miroslav Novák a i podle něj je Velim jedním z nejlépe trénovaných týmů přeboru.

Zbylý kladenský celekv soutěži, SK Lhota, se trápí stejně jako loni. Poděbrady měl sice dobře načaté, po gólu letní posily Kaválka vedl, ale nakonec nezvládl poslední desetiminutovku a prohrál 1:2.

Za Lhotu už nastoupil v koncovce Nigérijec Dickson Timighe, hodně zkušený borec, který hrával i za České Budějovice.

Ani v I. A třídě celky z Kladenska moc nezářily. Uspěly jen Doksy proti Sedleci/Prčicím - doma zatím hrají dobře, dobře se držel i Libušín v Nelahozevsi. Ten ale padl 0:1. „Spíš by odpovídala remíza, šance jsme měli také. Jechumtál šel sám, také Obradovič a Křenek mohli dát gól. Bohužel,“ byl smutný Jiří Veselý, který se už teď těší na derby s Doksy v sobotu odpoledne.

Doberská Čechie neměla šanci v Podlesí, kde hraje několik bývalých ligových borců Příbrami jako Šlapák, Mišůn nebo Valta. Prohrála vysoko 0:5.