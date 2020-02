Ve 4.min. šli Slaňáci do vedení po trestňáku Trnky a přesné hlavičce Nádeníčka o břevno. Brzy však přišel po špatné rozehrávce trest v podobě vyrovnání po střele Bouse. Kliku měli hosté vzápětí, když domácí ve vyložené šanci těsně minuli Sáblovu bránu. Na konci první čtvrthodiny se už radovali po jesličkách, které zakončující Šlajchrt nasadil Sáblovi. Po půlhodině bylo srovnáno, když míč putoval po ose Křeček, Trnka, Holly, jenž přehodil brankáře.

Remíza vydržela jen chvilku, protože Sábl neudržel střelu Jíry. O přestávku hosté přeskupili řady a do druhé půle vstoupili zostra. Nejprve zastoupil za svého brankáře jeden z obránců a vykopl střelu Nádeníčka, vzápětí nastřelil Galbavý zblízka břevno a po rohu hlavičkoval Řehák těsně mimo. Ale v 54. min. si Galbavý poradil s bránícím hráčem a na jeho přesnou střelu neměl brankář šanci.

Zličín mohl klidně zase do vedení, jenže by musel jeho hráč trefit prázdnou bránu. Místo toho Slaňáci podruhé v zápase utekli do vedení. To domácí . brankář neudržel míč po hlavičce Trnky a Nádeníček jej zblízka překonal. V 64.min. pak další akci vyzdobil Galbavý patičkou na volného Dandu, který prostřelil gólmana - 3:5. poté sice snížil Bous, jenže v 70.min. brankář stáhl k zemi Hollyho a penaltu proměnil Kubík.

Hned za minutu Sábl vytáhl skvěle míč směřující pod břevno a o pět minut později znovu parádně zhatil šanci domácích. V 84.min. zaváhal s odkopem P. Danda a po zmatku před Sáblem snížil na konečný stav Veselý. Vyrovnání pak zabránil v 88.min. Sábl včasným vyběhnutím.

"Na parádní umělce ve Zličíně se zrodil hokejový výsledek se šťastnějším koncem pro slánské barvy. Náš soupeř hraje přebor Prahy a příští týden nás čeká ČFL - mužstvo Bohemians 1905 B," zhodnotil vedoucí týmu Slaného Milan Šúr.

FC Zličín - SK Slaný 5:6 (3:2) Branky SK: 4. a 59. Nádeníček, 31. Holly, 54. Galbavý, 64. Danda L., 70. Kubík (pen.).

Slaný: Sábl - Hansl (46. Volgner), Jaráb, Danda P. - Maroušek (46. Beneš), Holly - Trnka, Křeček (46. Řehák), Galbavý - Kubík (46. Danda L.), Nádeníček.